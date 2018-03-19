Откровенная симуляция принесла победу (видео)

В чемпионате Чили команда забила с пенальти после симуляции и благодаря этому выиграла.



Это было в конце матча между «Коло-Коло» и «Универсидадом». Нападающий упал в штрафной, когда защитник соперников и сам-то лежал на газоне.



На повторе четко видно, что игрока и близко никто не трогал. Но судья указал на точку.