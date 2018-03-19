Российская теннисистка поднялась с 19-й на 11-ю позицию в рейтинге WTA
Откровенная симуляция принесла победу (видео)
Такого давно никто не видел.
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Такого давно никто не видел.
В чемпионате Чили команда забила с пенальти после симуляции и благодаря этому выиграла.
Это было в конце матча между «Коло-Коло» и «Универсидадом». Нападающий упал в штрафной, когда защитник соперников и
На повторе четко видно, что игрока и близко никто не трогал. Но судья указал на точку.
Пенальти забили и «Универсидад» выиграл 2:1 именно благодаря актерскому таланту своего нападающего.