За уик-энд три футболиста сделали покеры

Тур европейских футбольных чемпионатов не заставил скучать.



Ведь за минувшие выходные аж три игрока в разных лигах «большой четверки» оформили покеры.



В Италии четыре мяча в ворота «Самподрии» забил Мауро Икарди. Его «Интер» в итоге победил со счетом 5:0.



На туманном Альбионе в матче между «Ливерпулем» и «Уотфордом» четырежды забивал Мохамед Салах.



А в Испании покер оформил Криштиану Роналду, который снова набрал свою привычную форму и уже наступает на пятки Лионелю Месси в соревновании бомбардиров. Португалец четыре раза расписался в воротах «Жироны». Сам матч закончился с хоккейным счетом 6:0 в пользу «Реала».