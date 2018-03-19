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11:57 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

За уик-энд три футболиста сделали покеры

Роналду, Икарди и Салах забили по четыре мяча.

Тур европейских футбольных чемпионатов не заставил скучать.

Ведь за минувшие выходные аж три игрока в разных лигах «большой четверки» оформили покеры.

В Италии четыре мяча в ворота «Самподрии» забил Мауро Икарди. Его «Интер» в итоге победил со счетом 5:0.

На туманном Альбионе в матче между «Ливерпулем» и «Уотфордом» четырежды забивал Мохамед Салах.

А в Испании покер оформил Криштиану Роналду, который снова набрал свою привычную форму и уже наступает на пятки Лионелю Месси в соревновании бомбардиров. Португалец четыре раза расписался в воротах «Жироны». Сам матч закончился с хоккейным счетом 6:0 в пользу «Реала».

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