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Турецкие ультрас отжигают даже на тренировках (видео)
Фанаты «Галатасарая» всегда со своей командой.
Фанаты «Галатасарая» всегда со своей командой.
Турецких футбольных болельщиков давно знают во всей Европы за их горячий нрав. Они всегда круто поддерживают свои клубы, тысячами сопровождают их на выездные игры.
В этот раз в сеть попало видео, как болельщики «Галатасарая» зажигают для своей команды на стадионе даже не во время матча, а во время открытой тренировки.
На ролике видно, что на тренировке увидеть футболистов собралось минимум несколько тысяч верных болельщиков. Они жгут на трибуне пиротехнику, просто оглушают стадион пением и зарядами.
Далеко не каждая команда в Европе может похвастаться такой поддержкой болельщиков даже во время
Турецкая