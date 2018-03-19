Непробиваемая «Астана», трусливый «Атырау» и встревоженный Феррер. Обзор второго тура КПЛ
По итогам второго тура только четыре клуба не потеряли очки в чемпионате Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
По итогам второго тура только четыре клуба не потеряли очки в чемпионате Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
В целом неожиданностей не было, если не считать поражение «Тобола» от «Шахтера». Все же костанайцы являлись фаворитами встречи, так как играли на своем поле и обладали более интересным составом. Но в реальности карагандинцы оказали упорное сопротивление и одержали гостевую победу благодаря голу Евгения Тарасова на 57-й минуте.
Как итог, «горняки» набрали первые очки в сезоне и даже обошли «Тобол» в турнирной таблице. Костанайская команда сделает выводы из этой неудачи, поскольку с ее стремлением занять еврокубковое место проигрывать в родных стенах нельзя.
«Астана» продолжает уверенно лидировать в чемпионате, не пропустив ни одного мяча. Действующий чемпион достаточно легко разобрался с «Жетысу». Исход матча северяне предопределили в первом тайме, когда голами отметились Патрик Твумаси и Алексей Щеткин. После перерыва астанчане сыграли строго по счету, причем в экономном режиме. Талдыкорганцам же не мешало бы встряхнуться, постоянно ссылаться на разницу в классе команд не получится, потому что есть такое понятие, как
«Кайрат» не заметил сопротивления «Атырау». Правда, все свои мячи алматинцы провели после перерыва и тем самым успешно воспользовались численным преимуществом
При этом отдадим должное «Кайрату»: алматинцы по сравнению с предыдущими сезонами не оступились на старте чемпионата. Только встревожили после игры высказывания Карлоса Феррера, намекнувшего на свою отставку
Именно это обстоятельство, скорее всего, не понравилось Карлосу Ферреру. Тем не менее не хотелось бы, чтобы «Кайрат» сгоряча лишился главного тренера в самом начале сезона, когда команда идет без потерь.
В связи с этим надеемся, что Карлос Феррер продолжит работу в алматинском клубе, а в случае чего пусть держит ответ по завершении чемпионата.
Что касается других игр, «Ордабасы» дома отметился волевой победой в матче с «Кызыл-Жаром СК». Петропавовцы снова показали характер, но в битве болгарских тренеров более удачливым оказался Георги Дерменджиев.
«Иртыш», как и ожидалось, оказался сильнее молодежного состава «Актобе», хоть гости в начале игры ошарашили хозяев голом Асланбека Какимова. Павлодарцы достаточно быстро пришли в себя и до перерыва не только отыгрались, но и забили решающий гол, занеся в свой актив вторую победу подряд в чемпионате.
«Кайсар» при должной реализации мог бы после двух туров идти в верхней части турнирной таблицы. Однако кызылординцы уступили «Актобе», а теперь не удержали победный счет во второй домашней игре с «Акжайыком». На гол Матиаса Курьора на 53-й минуте уральцы ответили точным ударом Еркебулана Нургалиева на 73-й минуте. В итоге, «Кайсар» в таблице только на восьмом месте, «Акжайык» расположился на ступеньку ниже.
Напомним, матчи третьего тура КПЛ пройдут в два дня. 31 марта (суббота) сыграют «Актобе» — «Кайрат», «Астана» — «Кайсар», «Атырау» — «Ордабасы», «Акжайык» — «Иртыш». 1 апреля (воскресенье) встретятся «Шахтер» — «Жетысу», «Кызыл-Жар СК» — «Тобол».