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10:04 (мск), источник: Vesti.kz

Непробиваемая «Астана», трусливый «Атырау» и встревоженный Феррер. Обзор второго тура КПЛ

По итогам второго тура только четыре клуба не потеряли очки в чемпионате Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

В целом неожиданностей не было, если не считать поражение «Тобола» от «Шахтера». Все же костанайцы являлись фаворитами встречи, так как играли на своем поле и обладали более интересным составом. Но в реальности карагандинцы оказали упорное сопротивление и одержали гостевую победу благодаря голу Евгения Тарасова на 57-й минуте.

Как итог, «горняки» набрали первые очки в сезоне и даже обошли «Тобол» в турнирной таблице. Костанайская команда сделает выводы из этой неудачи, поскольку с ее стремлением занять еврокубковое место проигрывать в родных стенах нельзя.

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«Астана» продолжает уверенно лидировать в чемпионате, не пропустив ни одного мяча. Действующий чемпион достаточно легко разобрался с «Жетысу». Исход матча северяне предопределили в первом тайме, когда голами отметились Патрик Твумаси и Алексей Щеткин. После перерыва астанчане сыграли строго по счету, причем в экономном режиме. Талдыкорганцам же не мешало бы встряхнуться, постоянно ссылаться на разницу в классе команд не получится, потому что есть такое понятие, как морально-волевые качества, за счет которыхо и выигрываются матчи. Пока семиреченцы закономерно замыкают турнирную таблицу.

«Кайрат» не заметил сопротивления «Атырау». Правда, все свои мячи алматинцы провели после перерыва и тем самым успешно воспользовались численным преимуществом из-за удаления Бабатунде Адениджи на 34-й минуте. «Кайрат» сыграл значительно лучше, чем в первом туре. Видно, команда постепенно набирает ход, тогда как «нефтяники» сыграли в трусливый и бесхарактерный футбол. Мало того, что ничего не показали впереди, так еще в обороне действовали не лучшим образом, не создав необходимой плотности между линиями. Достаточно вспомнить первый гол Уго Сильвейры, на которого Андрей Аршавин отдал результативную навесную передачу без какого-либо сопротивления. Если «Атырау» продолжит играть так и дальше, то быть ему в аутсайдерах.

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При этом отдадим должное «Кайрату»: алматинцы по сравнению с предыдущими сезонами не оступились на старте чемпионата. Только встревожили после игры высказывания Карлоса Феррера, намекнувшего на свою отставку из-за претензий руководства к игре команды. Да, она далека от идеальной, но, возможно, причина недовольства кроется в другом. Не исключено, что боссы клуба надеялись с первых минут увидеть на поле всех ключевых футболистов, тогда как у испанского специалиста оказалось свое видение формирования состава. Неспроста же он на игру с «Атырау» оставил в запасе Бауыржана Исламхана и Гафуржана Суюмбаева. И любой намек сверху он мог воспринять как навязывание своего состава, что чуждо европейским специалистам.

Именно это обстоятельство, скорее всего, не понравилось Карлосу Ферреру. Тем не менее не хотелось бы, чтобы «Кайрат» сгоряча лишился главного тренера в самом начале сезона, когда команда идет без потерь. Как-никак приход нового тренера не станет гарантом победы в чемпионате. И раз уж изначально ставка была сделана на испанского специалиста, необходимо ему довериться всецело, а если он посчитает нужным резать «мясо», так это его право, лишь бы давал результат. Та же «Астана» доминировала в чемпионате из-за принципиальности и требовательности Станимира Стойлова. Если бы он прогнулся перед руководством или пошел бы на поводу футболистов, столичная команда ничего бы не добилась.

В связи с этим надеемся, что Карлос Феррер продолжит работу в алматинском клубе, а в случае чего пусть держит ответ по завершении чемпионата.

Что касается других игр, «Ордабасы» дома отметился волевой победой в матче с «Кызыл-Жаром СК». Петропавовцы снова показали характер, но в битве болгарских тренеров более удачливым оказался Георги Дерменджиев.

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«Иртыш», как и ожидалось, оказался сильнее молодежного состава «Актобе», хоть гости в начале игры ошарашили хозяев голом Асланбека Какимова. Павлодарцы достаточно быстро пришли в себя и до перерыва не только отыгрались, но и забили решающий гол, занеся в свой актив вторую победу подряд в чемпионате.

«Кайсар» при должной реализации мог бы после двух туров идти в верхней части турнирной таблицы. Однако кызылординцы уступили «Актобе», а теперь не удержали победный счет во второй домашней игре с «Акжайыком». На гол Матиаса Курьора на 53-й минуте уральцы ответили точным ударом Еркебулана Нургалиева на 73-й минуте. В итоге, «Кайсар» в таблице только на восьмом месте, «Акжайык» расположился на ступеньку ниже.

Напомним, матчи третьего тура КПЛ пройдут в два дня. 31 марта (суббота) сыграют «Актобе» — «Кайрат», «Астана» — «Кайсар», «Атырау» — «Ордабасы», «Акжайык» — «Иртыш». 1 апреля (воскресенье) встретятся «Шахтер» — «Жетысу», «Кызыл-Жар СК» — «Тобол».

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