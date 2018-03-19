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08:58 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший тренер «Кайрата» выиграл суперлигу Индии

Бывший тренер «Кайрата» Джон Грегори привел «Ченнай» к победе в суперлиге Индии, передает корреспондент Vesti.kz.

В финале пятимесячного турнира «Ченнай» со счетом 3:2 победил «Бенгалуру» и спустя год вернул себе титул.

В Индии существует два чемпионата: официальная лига (I-League) и коммерческая (суперлига). Предыдущие три сезона суперлига существовала вне юрисдикции Азиатской конфедерации футбола (АФК), но в 2017 году она была признана АФК, а победитель теперь получает путевку в Кубок АФК — аналог Лиги Европы. В суперлиги клубы по аналогу с американской MLS и чемпионатом Южной Кореи не вылетают.

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Для «Ченная» это вторая победа в суперлиге. Первый титул клуб завоевал во второй сезон лиги — в 2014 году, а главным тренером команды тогда был чемпион мира в составе сборной Италии Марко Маттерацци.

Отметим, что 63-летний Грегори возглавил «Ченнай» перед стартом этого сезона. В 2011 году англичанин работал главным тренером «Кайрата» — он принял команду в июне и не смог спасти ее от вылета в первую лигу. В декабре того же года алматинский клуб остался в премьер-лиге решением исполкома Казахстанской федерации футбола (КФФ), а сам Грегори расторг контракт, получив в качестве компенсации 120 000 долларов.

Добавим, что в этом сезоне за команды суперлиги Индии играли такие футболисты, как ирландец Робби Кин («Атлетико де Колката»), болгарин Димитар Бербатов, англичанин Уэс Браун (оба — «Керала Бластерс») и другие, а тренерами были израильтянин Авраам Грант («Норт-Ист Юнайтед»), англичане Дэвид Джеймс («Керала Бластерс»), Тедди Шерингем (покинул «Атлетико де Колката» по ходу сезона, а вместе него играющим тренером стал Кин) и другие иностранцы.

В текущем сезоне суперлиги Индии было два легионера с казахстанским прошлым. За «Джамшедпур» три мяча в 17 матчах забил нигерийский форвард Изу Азука, в Казахстане игравший за «Акжайык», «Тараз» и «Иртыш». За «Ченнай» одним мячом в 19 встречах отметился голландский хавбек Грегори Нельсон, который в 2016 году подписал контракт с «Кайсаром», но покинул команду до старта сезона.

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