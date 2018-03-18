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01:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» победил «Дженоа», «Лацио» сыграл вничью с «Болоньей»

«Наполи» победил «Дженоа» в матче 29-го тура чемпионата Италии.

Источник: Reuters

Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал защитник Рауль Альбиоль, отличившийся на 72-й минуте после передачи нападающего Хосе Кальехона.

В другом поединке 29-го тура «Лацио» сыграл вничью с «Болоньей». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1.

Нападающий гостей Симоне Верди вывел свою команду вперёд на третьей минуте матча. Полузащитник «Лацио» Лукас Лейва сравнял счёт на 16-й минуте.

Наполи 1:0
Первый тайм: 0:0
Дженоа
18.03.2018, 22:45 основной раунд: 29-й тур San Paolo
Главные тренеры
Маурицио Сарри Давиде Баллардини
Голы
72′ Рауль Альбиоль 33
Составы
Хосе Мануэль Пепе Рейна 25
Мариу Руй 6
Эльсеид Хюсай 23
Калиду Кулибали 26
Рауль Альбиоль 33
Маркес Лоурейру Аллан 5
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 8
Лоренцо Инсинье 24
20′ Марек Хамшик 17
75′ Петр Зелиньски 20
86′ Хосе Кальехон 7
Марко Рог 30
82′ Дрис Мертенс 14
Аркадиуш Милик 99
1 Маттиа Перин
2 Николас Сполли
14 Давиде Бираски
87 Эрвин Зуканович
8 Андреа Бертолаччи
88 Оскар Хильемарк
93 Диего Лаксальт 47′
16 Андрей Галабинов
20 Алеандро Рози 78′ 76′
49 Джузеппе Росси
22 Дарко Лазович 62′
11 Адель Таарабт
19 Горан Пандев 67′
30 Лука Ригони
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 3
8 Угловые 3
7 Фолы 10
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Фабрицио Паскуа (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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