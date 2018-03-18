«Наполи» победил «Дженоа», «Лацио» сыграл вничью с «Болоньей»

Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Автором единственного гола стал защитник Рауль Альбиоль, отличившийся на 72-й минуте после передачи нападающего Хосе Кальехона.
В другом поединке 29-го тура «Лацио» сыграл вничью с «Болоньей». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1.
Нападающий гостей Симоне Верди вывел свою команду вперёд на третьей минуте матча. Полузащитник «Лацио» Лукас Лейва сравнял счёт на 16-й минуте.