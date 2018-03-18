Об этом хоккеист рассказал в соцсети
«Вильярреал» вырвал победу у «Атлетико» в 29-м туре чемпионата Испании
Футболисты «Вильярреала» одержали волевую победу над мадридским «Атлетико» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании.
Футболисты «Вильярреала» одержали волевую победу над мадридским «Атлетико» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании.
Игра, прошедшая в воскресенье в Вильярреале, закончилась со счетом 2:1. На гол Антуана Гризманна (20-я минута, с пенальти) хозяева ответили дублем Энеса Унала (82, 90).
«Атлетико» заканчивал встречу в меньшинстве: на 90-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Виктор Витоло.
Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев не попал в заявку команды на игру. Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Черышев присоединится к национальной команде на тренировочном сборе в понедельник.
В параллельном матче испанской Ла Лиги «Сельта» и «Малага» сыграли вничью — 0:0.
|Вильярреал
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2:1
Первый тайм: 0:1
|Атлетико
|Хавьер Кальеха
|Диего Симеоне
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|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|17
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)