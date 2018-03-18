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23:34 (мск), источник: Р-Спорт

«Вильярреал» вырвал победу у «Атлетико» в 29-м туре чемпионата Испании

Футболисты «Вильярреала» одержали волевую победу над мадридским «Атлетико» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании.

Источник: Reuters

Игра, прошедшая в воскресенье в Вильярреале, закончилась со счетом 2:1. На гол Антуана Гризманна (20-я минута, с пенальти) хозяева ответили дублем Энеса Унала (82, 90).

«Атлетико» заканчивал встречу в меньшинстве: на 90-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Виктор Витоло.

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев не попал в заявку команды на игру. Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Черышев присоединится к национальной команде на тренировочном сборе в понедельник.

В параллельном матче испанской Ла Лиги «Сельта» и «Малага» сыграли вничью — 0:0.

Вильярреал 2:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
18.03.2018, 20:30 основной раунд: 29-й тур Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Хавьер Кальеха Диего Симеоне
Голы
82′ Энес Унал (С. Альваро Гонсалес) 15
90+1′ Энес Унал (Д. Бонера) 15
7 Антуан Гризманн 20′
Составы
Андрес Серхио Асенхо 1
Перес Марио Гаспар 2
45+1′ Соберон Альваро Гонсалес 3
Коста Хорда Хауме 11
Даниэле Бонера 23
Мануэль Тригерос 14
66′ Родриго Эрнандес 16
67′ Карлос Бакка 9
12′ 74′ Пабло Форнальс 8
Энес Унал 15
63′ Роберто Сориано 20
90+4′ Никола Сансоне 18
78′ Даниэль Раба 28
Самуэль Кастильехо 10
13 Ян Облак
2 Диего Годин
16 Шиме Врсалько
19 Лукас Эрнандез
24 Хосе Хименес 61′
5 Томас Партей
8 Ньигес Сауль
18 Диегу Коста 90+3′
6 Коке 85′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
7 Антуан Гризманн 81′ 15′
14 Габриэль Фернандес Габи
11 Анхель Корреа 71′
23 Виктор Мачин Перес Витоло 90+3′
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
17 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 2
5 Угловые 4
13 Фолы 16
0 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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