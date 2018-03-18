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23:28 (мск), источник: Советский спорт

Кубок неудачников. «Тоттенхэм», «МЮ» и «Челси» — в полуфинале!

Итоги четвертьфинальных матчей Кубка Англии.

Источник: Советский спорт

Кубок Англии. ¼ финала

«Лестер Сити» — «Челси»

После провала в Лиге чемпионов и чемпионате Англии Антонио Конте скорее всего покинет Лондон. Но для того, чтобы уйти с гордо поднятой головой, ему требуется выиграть на второй год хотя бы что-нибудь. Кубок Англии — последний турнир, где у «пенсионеров» есть такая возможность.

Первый тайм мог бы усыпить даже солдата из Почетного караула. Игра проходила в равной тактической борьбе практически без ворот, а единственный мяч Альваро Мората забил в разящей контратаке, созданной на 80% Виллианом. Бразилец получил мяч перед своей штрафной, протащил его до центрального круга и выпилил разрезающую передачу на испанца, которому оставалось только реализовать выход один на один с Каспером Шмейхелем.

На вторые 45 минут «лисы» вышли куда более заряженными на результат. Моментов особо много не создали, но сумели реализовать один из них — Джейми Варди поймал за хвост удачу в сутолоке у чужих ворот и расстрелял Вилли Кабальеро. Концовка встречи прошла в обоюдоострых атаках, но Варди и Виллиан не реализовали по убойному моменту и перенесли решение о победителе в овертайм. Впрочем, счастья он «лисам» не принес — на 105-й Шмейхель неудачно выскочил из ворот на перехват, не добрался до мяча и позволил Педро Родригесу отправить мяч в пустые ворота.

«Суонси Сити» — «Тоттенхэм» — 0:3

Днем ранее первым полуфиналистом Кубка Англии стали «шпоры», хотя вряд ли кто-то ожидал, что выезд в Уэльс окажется для них столь простым. Сложно найти в составе «Тоттенхэма» полевого игрока, который не имел бы в этой встрече голевого момента — настолько тотальным было преимущество гостей, тогда как Михел Ворм (он занял место в воротах вместо получившего отдых Уго Льориса) в игре почти не участвовал.

Кристиан Эриксен оформил дубль, а мог как минимум хет-трик, если бы вратарь «лебедей» Кристоффер Нордфельдт не перевел в перекладину мяч после его пушечного удара с линии штрафной.

Также гол на свой счет записал Эрик Ламела, а вот красивое взятие ворот Сон Хын Мином арбитр после совещания с помощниками и длительного просмотра повторов не засчитал из-за офсайда. Эпизод получился сложным для оценки, поскольку на стадионе «Либерти» не оказалось камеры, которая зафиксировала бы момент под правильным ракурсом, а на общих планах прийти к однозначному выводу довольно сложно.

— Это кошмар. Мне жаль людей, пытающихся использовать систему VAR. Лучше пусть рефери и его ассистенты допускают ошибки, чем ждать три или четыре минуты, пока они пересмотрят эпизод. Это очень сложно, но самое страшное для меня — это эффект для болельщика. Это будет серьезной проблемой в будущем, — заявил наставник «шпор» Маурисио Почеттино после финального свистка.

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд хоув Альбион» — 2:0

Болельщики «красных дьяволов» тоже праздновали в субботу не только День Святого Патрика. Их команда одержала на своем поле дежурную и ничем, в общем, не примечательную победу над соперником, который был заведомо ниже классом.

Жозе Моуринью выставил с первых минут самый что ни на есть боевой состав, оставив при этом в запасе конфликтного Поля Погба и потерявшегося в Манчестере Алексиса Санчеса. Но это не похоже на решение дать футболистам отдохнуть — скорее, они просто банально проиграли конкуренцию своим визави. Место француза на поле в последних матчах и вовсе забронировал молодой англичанин Скотт МакТоминай.

Манкунианцы отличились в концовке каждого из таймов, а главным героем стал Неманья Матич, забивший сам и ассистировавший Ромелу Лукаку. По результату «МЮ» удалось хотя бы немного сгладить впечатление от вылета из Лиги чемпионов от «Севильи», но только для тех, кто не видел этот матч или хотя бы статистику ударов по воротам: 4−11 в пользу гостей. В створ подопечные Моуринью попали и вовсе дважды.

После игры португалец раскритиковал своих футболистов за унылый футбол и заявил о том, что без его давления футболисты перестают хорошо работать. Что вряд ли спасет его от критических стрел болельщиков и специалистов, которых такой бесцветный «МЮ» совсем не впечатляет.

«Уиган Атлетик» — «Саутгемптон» — 0:2

А еще в одном матче «Саутгемптон» переиграл на выезде «Уиган». В целом, игра была равной, а выиграл ее тот, кто лучше распорядился предоставленными возможностями. Пьер-Эмиль Хейберг и Седрик свои моменты реализовали, тогда как соперникам это не удалось. Счет мог быть и крупнее, но на 73-й минуте при счете 0:1 Маноло Габбьядини не реализовал пенальти.

По итогам жеребьевки в полуфиналах встретятся «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» и «Челси» — «Саутгемптон». Матчи пройдут 21/22 апреля.

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