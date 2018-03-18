«Бавария» проиграла «Лейпцигу» в чемпионате Германии по футболу

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В составе победителей забитыми мячами отметились Наби Кейта (37-я минута) и Тимо Вернер (56). У проигравших отличился Сандро Вагнер (12). «Бавария» не проигрывала в первенстве страны на протяжении 13 матчей. Команда из Мюнхена потерпела третье поражение в нынешнем сезоне бундеслиги.

В турнирной таблице «Бавария» сохраняет лидерство, набрав 66 очков и опережая идущего вторым «Шальке» на 17 очков.

«Лейпциг» с 43 очками идет шестым, на два балла отставая от «Айнтрахта», который занимает четвертое место, дающее право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

В следующем туре «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию», «Лейпциг» в гостях сыграет с «Ганновером». Обе встречи пройдут 31 марта.