«Бавария» проиграла «Лейпцигу» в чемпионате Германии по футболу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымские татары поставили ультиматум правительству Киева
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Мальчик угнал машину и проехал 120 километров
Стало известно о самом крупном нарушении на выборах в Москве
Ксения Собчак пришла на выборы в пальто за 64 тысячи рублей
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал1
Жирона0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио0
Болонья1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал2
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта0
Малага0
Футбол. Зарубежный
20:00
РБ Лейпциг2
Бавария1
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен2
Генгам0
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн2
Байер0
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц1
Нант1
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан3
Кьево2
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто1
Кальяри2
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона0
Аталанта5
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино1
Фиорентина2
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне0
Рома2
Футбол. Зарубежный
15:30
Боруссия Д1
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
15:00
Ницца1
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
14:30
Сампдория0
Интер5
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес2
Севилья1
Все события
Западные СМИ заинтересованы вопросом Терезе Мэй от журналиста РФ
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона
Домрачева, Кузьмина, Фролина: разборки в Холменколлене
Самую дорогую конфету в мире представили в Португалии
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
11Лучшие русские бомбардиры НХЛ. Кто и когда обойдет Федорова?
22:27 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» проиграла «Лейпцигу» в чемпионате Германии по футболу

ТАСС, 18 марта. «Бавария» потерпела поражение от «Лейпцига» со счетом 1:2 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.

Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Наби Кейта (37-я минута) и Тимо Вернер (56). У проигравших отличился Сандро Вагнер (12). «Бавария» не проигрывала в первенстве страны на протяжении 13 матчей. Команда из Мюнхена потерпела третье поражение в нынешнем сезоне бундеслиги.

В турнирной таблице «Бавария» сохраняет лидерство, набрав 66 очков и опережая идущего вторым «Шальке» на 17 очков.

«Лейпциг» с 43 очками идет шестым, на два балла отставая от «Айнтрахта», который занимает четвертое место, дающее право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

В следующем туре «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию», «Лейпциг» в гостях сыграет с «Ганновером». Обе встречи пройдут 31 марта.

В других матчах игрового дня дортмундская «Боруссия» обыграла «Ганновер» — 1:0, «Кёльн» оказался сильнее «Байера» — 2:0.

РБ Лейпциг 2:1
Первый тайм: 1:1
Бавария
18.03.2018, 20:00 основной раунд: 27-й тур Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Ральф Хазенхюттль Юпп Хайнкес
Голы
37′ Наби Кейта 8
56′ Тимо Вернер (Н. Кейта) 11
2 Сандро Вагнер (Х. Родригес) 12′
Составы
82′ Петер Гулачи 32
Дайот Упамекано 5
Ибраима Конате 6
Штефан Ильзанкер 13
Конрад Ляймер 27
Арминду Брума 17
Юссуф Поульсен 9
Диего Демме 31
34′ Кевин Кампль 44
63′ 68′ Наби Кейта 8
Эмиль Форсберг 10
10′ Марсель Забитцер 7
83′ Тимо Вернер 11
Жан-Кевин Огюстен 29
26 Свен Ульрайх
27 Давид Алаба
4 Никлас Зюле 42′
5 Матс Хуммельс
25 Томас Мюллер
19 Себастьян Руди 40′
23 Артуро Видаль
2 Сандро Вагнер
32 Джошуа Киммих 79′
13 Рафинья
14 Хуан Бернат 61′
7 Франк Рибери 63′
11 Хамес Родригес 72′
9 Роберт Левандовски 82′
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 2
3 Угловые 6
17 Фолы 15
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Фриц (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
РБ Лейпциг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лейпциг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Что сказал Бьорндален о бойкоте соревнований в России
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона
Домрачева, Кузьмина, Фролина: разборки в Холменколлене
Второе место «страны, которой не было». Итоги Паралимпиады
Большунов победил в гонке преследования на этапе КМ в Фалуне
«Барселона» победила «Атлетик», Месси установил новый рекорд
4 гола за 22 минуты. Икарди – наркотик «Интера»
Новости
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь