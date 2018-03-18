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23:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграют в полуфинале Кубка Англии

Сегодня, 18 марта, состоялась жеребьёвка Кубка Англии, по итогам которой определились полуфинальные пары, сообщает BBC.

Источник: AP 2018

В результате жеребьёвки получились следующие полуфинальные пары: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» — «Саутгемптон». Матчи будут сыграны 21—22 апреля.

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