Об этом хоккеист рассказал в соцсети
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграют в полуфинале Кубка Англии
Сегодня, 18 марта, состоялась жеребьёвка Кубка Англии, по итогам которой определились полуфинальные пары, сообщает BBC.
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Сегодня, 18 марта, состоялась жеребьёвка Кубка Англии, по итогам которой определились полуфинальные пары, сообщает BBC.
В результате жеребьёвки получились следующие полуфинальные пары: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» — «Саутгемптон». Матчи будут сыграны