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21:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Классика футбола: «Барса» победила, Месси забил

Лидер чемпионата Испании без труда разделался с командой, выбившей «Спартак» из Лиги Европы.

Источник: Спорт-Экспресс

НЕЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЕССИНГ

Как ни странно, «Барселона» лидирует не по всем показателям в этом сезоне. В продвинутой статистике существует коэффициент PPDA, который высчитывается замысловато: число передач соперника на его половине поля делится на количество оборонительных действий (например, отборы и перехваты). Таким образом оценивается успешность высокого прессинга. И по этой статистике в Испании «Барселона» только третья, вслед за басками — «Эйбаром» и «Атлетиком».

Считается, что высокий прессинг — один из наиболее эффективных методов удушения «тики-таки» и ее вариаций. И месяц назад в гостях у «Эйбара» сине-гранатовые встретили серьезное сопротивление, но итог все равно остался тем же, что и в подавляющем большинстве матчей сезона. «Атлетик» тоже начал встречу на «Камп Ноу» с высокого давления, в одном из моментов тер Штегену даже пришлось принять мяч в сантиметрах от линии ворот, но «Барселона» не была бы «Барселоной», если бы не умела ускользать от назойливых нападающих противника.

РАЗГРОМ В УМЕ

Прессинг и другие нехитрые тактические задумки Хосе Анхеля Сиганды ни к чему не приводили, а Эрнесто Вальверде даже не нужно было изобретать особый план на встречу с бывшими. Во-первых, «Атлетик» и так c 2004-го не может отобрать очки в гостях у «Барсы» в чемпионате Испании. Во-вторых, Месси после рождения неделю назад третьего ребенка находится в сумасшедшей форме. «Челси» не даст соврать.

«Атлетик» тоже испытал всю радость Месси. Не прошло и десяти минут, как великий аргентинец придумал для команды гол — отправил Альбу в прорыв по левому флангу, а тот отдал пас Алькасеру на гол. Испанский форвард в этот день заменял дисквалифицированного Суареса и справился со своей задачей — открыл счет и забил третий мяч в текущем чемпионате.

В продвинутой статистике есть еще один ключевой коэффициент — xG, то есть «ожидаемые голы». И здесь «Барселона» измельчила гостей уже за тайм — 2,61:0. В стартовые 45 минут хозяева нанесли 13 ударов, а гости — ровно ноль. «Атлетику» сказочно везло. Нельзя сказать, что «новый Касильяс» Кепа выдал удивительный матч, он сам в некоторых моментах ничего не мог поделать. Но каталонцы сами заигрывались в некоторых эпизодах, а еще дважды за тайм «Атлетик» выручал каркас ворот. Это 38-е и 39-е попадания «Барсы» в штанги и перекладины в этом сезоне.

Однако на перерыв сине-гранатовые все равно ушли при комфортном для себя счете, несмотря на то, что растранжирили орду моментов. Забил, конечно же, Месси. Это первый гол аргентинца в сезоне из-за пределов штрафной, если не считать удары со «стандартов». В десятом сезоне подряд лидер «Барсы» пробивает отметку в 35 голов. Удивительно, как сами статистики не путаются в многочисленных достижениях Лео.

36 МАТЧЕЙ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

В перерыве Сиганде удалось взбодрить свою команду, и «Атлетик» забегал. Если за первые 45 минут гости не нанесли ни одного удара по воротам, то за следующие десять минут — сразу четыре. Степень их опасности была различной, но на гол «Атлетик» наскреб. Хотя, если мыслить такими категориями, то «Барса» за первую половину заслужила четыре-пять мячей. Так что все по справедливости.

Сине-гранатовые вновь включились в игру только на исходе часа, когда Коутинью пробил в Кепу. Но, в целом, во втором тайме «Барселона» явно действовала по счету и не напрягалась. А зачем? Риск пропустить, правда, был — вышедший на замену Иньяки Вильямс заметно усилил игру «Атлетика» в атаке, мог даже забить, но каталонцы все контролировали.

2:0 — будничная победа «Барселоны» продлевает ее выдающуюся беспроигрышную серию в чемпионате до 36 матчей.

Барселона 2:0
Первый тайм: 2:0
Атлетик
18.03.2018, 18:15 основной раунд: 29-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Хосе Анхель Сиганда
Голы
8′ Пако Алькасер (Жорди Альба) 17
30′ Лионель Месси (У. Дембеле) 10
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
17′ Самюэль Юмтити 23
Иван Ракитич 4
Паулинью 15
Лионель Месси 10
39′ 64′ Усман Дембеле 11
Андрес Иньеста 8
85′ Филиппе Коутинью 14
Андре Гомеш 21
74′ Пако Алькасер 17
Парреу Алейш Видаль 22
1 Кепа Аррисабалага
18 Оскар Де Маркос
3 Энрик Саборит
4 Иньиго Мартинес
30 Унаи Нуньес
15 Иньиго Лекуэ 40′
22 Эскудеро Рауль Гарсия 31′
6 Микель Сан-Хосе
14 Маркель Сусаэта 63′
11 Иньяки Уильямс
19 Сабин Мерино 71′
20 Ариц Адурис
7 Беньят Эчеварриа 45′
8 Андер Итурраспе
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 10
9 Удары в створ 3
6 Угловые 5
7 Фолы 14
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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