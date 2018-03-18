Классика футбола: «Барса» победила, Месси забил
Лидер чемпионата Испании без труда разделался с командой, выбившей «Спартак» из Лиги Европы.
Лидер чемпионата Испании без труда разделался с командой, выбившей «Спартак» из Лиги Европы.
НЕЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЕССИНГ
Как ни странно, «Барселона» лидирует не по всем показателям в этом сезоне. В продвинутой статистике существует коэффициент PPDA, который высчитывается замысловато: число передач соперника на его половине поля делится на количество оборонительных действий (например, отборы и перехваты). Таким образом оценивается успешность высокого прессинга. И по этой статистике в Испании «Барселона» только третья, вслед за басками — «Эйбаром» и «Атлетиком».
Считается, что высокий прессинг — один из наиболее эффективных методов удушения «тики-таки» и ее вариаций. И месяц назад в гостях у «Эйбара»
РАЗГРОМ В УМЕ
Прессинг и другие нехитрые тактические задумки Хосе Анхеля Сиганды ни к чему не приводили, а Эрнесто Вальверде даже не нужно было изобретать особый план на встречу с бывшими.
«Атлетик» тоже испытал всю радость Месси. Не прошло и десяти минут, как великий аргентинец придумал для команды гол — отправил Альбу в прорыв по левому флангу, а тот отдал пас Алькасеру на гол. Испанский форвард в этот день заменял дисквалифицированного Суареса и справился со своей задачей — открыл счет и забил третий мяч в текущем чемпионате.
В продвинутой статистике есть еще один ключевой коэффициент — xG, то есть «ожидаемые голы». И здесь «Барселона» измельчила гостей уже за тайм — 2,61:0. В стартовые 45 минут хозяева нанесли 13 ударов, а гости — ровно ноль. «Атлетику» сказочно везло. Нельзя сказать, что «новый Касильяс» Кепа выдал удивительный матч, он сам в некоторых моментах ничего не мог поделать. Но каталонцы сами заигрывались в некоторых эпизодах, а еще дважды за тайм «Атлетик» выручал каркас ворот. Это 38-е и 39-е попадания «Барсы» в штанги и перекладины в этом сезоне.
Однако на перерыв
36 МАТЧЕЙ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
В перерыве Сиганде удалось взбодрить свою команду, и «Атлетик» забегал. Если за первые 45 минут гости не нанесли ни одного удара по воротам, то за следующие десять минут — сразу четыре. Степень их опасности была различной, но на гол «Атлетик» наскреб. Хотя, если мыслить такими категориями, то «Барса» за первую половину заслужила
2:0 — будничная победа «Барселоны» продлевает ее выдающуюся беспроигрышную серию в чемпионате до 36 матчей.
|Эрнесто Вальверде
|Хосе Анхель Сиганда
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|10
|9
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре (Испания)