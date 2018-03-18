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Дубль Робина ван Перси помог «Фейеноорду» победить «ПЕК Зволле»
«Фейеноорд» победил «ПЕК Зволле» в матче 28-го тура чемпионата Нидерландов.
«Фейеноорд» победил «ПЕК Зволле» в матче 28-го тура чемпионата Нидерландов.
Встреча состоялась в Зволле на стадионе «МАК³ПАРК» и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В первом тайме нападающий Робин ван Перси оформил дубль, отличившись на 10-й и 15-й минутах. В начале второй половины поединка хавбек Карим