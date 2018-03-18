Дубль Робина ван Перси помог «Фейеноорду» победить «ПЕК Зволле»

Встреча состоялась в Зволле на стадионе «МАК³ПАРК» и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В первом тайме нападающий Робин ван Перси оформил дубль, отличившись на 10-й и 15-й минутах. В начале второй половины поединка хавбек Карим Эль-Ахмади забил третий мяч в ворота хозяев. Спустя минуту «ПЕК Зволле» сократил отставание благодаря точному удару Мустафы Саймака. Затем гол в свой актив записал полузащитник «Фейеноорда» Тонни де Вильена. В последние пять минут основного хозяева забили дважды, но вырвать ничью им не удалось.