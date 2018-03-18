«Барселона» победила «Атлетик», Месси установил новый рекорд

Каталонцы продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице, набрав уже 75 очков и опережая «Атлетико» на 11 очков.

В этой встрече по голу забили Пако Алькасер и Лионель Месси. Аргентинец вошел в историю чемпионата, как первый игрок, забивавший 25 и более мячей в 9 сезонах турнира подряд.