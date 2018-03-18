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«Барселона» победила «Атлетик», Месси установил новый рекорд
«Барселона» обыграла «Атлетик» со счетом 2:0 в матче 29-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» обыграла «Атлетик» со счетом 2:0 в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Каталонцы продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице, набрав уже 75 очков и опережая «Атлетико» на 11 очков.
В этой встрече по голу забили Пако Алькасер и Лионель Месси. Аргентинец вошел в историю чемпионата, как первый игрок, забивавший 25 и более мячей в 9 сезонах турнира подряд.
|Эрнесто Вальверде
|Хосе Анхель Сиганда
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|10
|9
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре (Испания)