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21:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» победила «Атлетик», Месси установил новый рекорд

«Барселона» обыграла «Атлетик» со счетом 2:0 в матче 29-го тура чемпионата Испании.

Источник: AP 2018

Каталонцы продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице, набрав уже 75 очков и опережая «Атлетико» на 11 очков.

В этой встрече по голу забили Пако Алькасер и Лионель Месси. Аргентинец вошел в историю чемпионата, как первый игрок, забивавший 25 и более мячей в 9 сезонах турнира подряд.

Барселона 2:0
Первый тайм: 2:0
Атлетик
18.03.2018, 18:15 основной раунд: 29-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Хосе Анхель Сиганда
Голы
8′ Пако Алькасер (Жорди Альба) 17
30′ Лионель Месси (У. Дембеле) 10
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
17′ Самюэль Юмтити 23
Иван Ракитич 4
Паулинью 15
Лионель Месси 10
39′ 64′ Усман Дембеле 11
Андрес Иньеста 8
85′ Филиппе Коутинью 14
Андре Гомеш 21
74′ Пако Алькасер 17
Парреу Алейш Видаль 22
1 Кепа Аррисабалага
18 Оскар Де Маркос
3 Энрик Саборит
4 Иньиго Мартинес
30 Унаи Нуньес
15 Иньиго Лекуэ 40′
22 Эскудеро Рауль Гарсия 31′
6 Микель Сан-Хосе
14 Маркель Сусаэта 63′
11 Иньяки Уильямс
19 Сабин Мерино 71′
20 Ариц Адурис
7 Беньят Эчеварриа 45′
8 Андер Итурраспе
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 10
9 Удары в створ 3
6 Угловые 5
7 Фолы 14
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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