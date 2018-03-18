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19:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кёльн» обыграл «Байер» и ушёл с последнего места в таблице Бундеслиги

В матче 27-го тура чемпионата Германии «Кёльн» принимал на своём поле «Байер».

Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе победителей голы на свой счёт записали Юйа Осако и Симон Цоллер. Таким образом, «Кёльн» прервал серию из двух поражений подряд, а «Байер» не смог продлить двухматчевую победную серию.

«Кёльн» набрал 20 очков и поднялся на предпоследнюю, 17-ю, строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, опередив «Гамбург» (18). «Байер» (44) располагается на пятом месте.

Кельн 2:0
Первый тайм: 1:0
Байер
18.03.2018, 17:30 основной раунд: 27-й тур Rhein-Energie-Stadion
Главные тренеры
Штефан Рутенбек Хайко Херрлих
Голы
9′ Юя Осако (Л. Биттенкурт) 13
69′ Симон Цоллер 11
Составы
Тимо Хорн 1
35′ Доминик Хайнц 3
Доминик Маро 5
Йонас Хектор 14
Хорхе Мере 22
Марсель Риссе 7
Венсан Козьелло 41
Юя Осако 13
3′ 59′ Марко Хегер 6
Салих Озджан 20
61′ 71′ Леонардо Биттенкурт 21
Кристиан Клеменс 17
80′ Симон Цоллер 11
Клаудио Писарро 39
1 Бернд Лено
4 Джонатан Та
5 Свен Бендер
18 Насименту Боргес Венделл 41′
10 Юлиан Брандт
20 Чарльз Арангис
29 Кай Хаферц
13 Лукас Аларио 33′
16 Тин Едвай 45′
39 Беньямин Хенрикс
15 Юлиан Баумгартлингер 45′
17 Йоэль Похьянпало
9 Леон Бэйли 74′
38 Карим Беллараби
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
7 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 3
2 Угловые 2
16 Фолы 7
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Харм Осмерс (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Байер
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