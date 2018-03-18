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«Кёльн» обыграл «Байер» и ушёл с последнего места в таблице Бундеслиги
В матче 27-го тура чемпионата Германии «Кёльн» принимал на своём поле «Байер».
В матче 27-го тура чемпионата Германии «Кёльн» принимал на своём поле «Байер».
Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В составе победителей голы на свой счёт записали Юйа Осако и Симон Цоллер. Таким образом, «Кёльн» прервал серию из двух поражений подряд, а «Байер» не смог продлить двухматчевую победную серию.
«Кёльн» набрал 20 очков и поднялся на предпоследнюю, 17-ю, строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, опередив «Гамбург» (18). «Байер» (44) располагается на пятом месте.
|Штефан Рутенбек
|Хайко Херрлих
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|7
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Харм Осмерс (Германия)