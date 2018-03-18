«Кёльн» обыграл «Байер» и ушёл с последнего места в таблице Бундеслиги

Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе победителей голы на свой счёт записали Юйа Осако и Симон Цоллер. Таким образом, «Кёльн» прервал серию из двух поражений подряд, а «Байер» не смог продлить двухматчевую победную серию.