4 гола за 22 минуты. Икарди — наркотик «Интера»

Источник: AP 2018

Болельщики «Интера» умеют жить моментом. Затянувшиеся трудные времена научили не делать глобальных выводов, не обобщать и не заглядывать в будущее. Поэтому победа над «Сампдорией» со счётом 5:0 — это именно прекрасный момент, а не новая точка отсчёта и не повод строить глобальные планы. Все помнят, что в последний раз «Интер» выиграл 5:0 в начале декабря (у «Кьево») — и сразу началась серия из 10 игр без побед во всех турнирах.

Когда имеешь дело с настолько непредсказуемой командой, лучше обойтись без логических выводов. Как правило, лучше. Но есть и исключения, потому что даже в «Интере» есть кое-что стабильное. Например, зависимость от Икарди.

Среди топ-10 бомбардиров в Европе на данный момент Мауро Икарди — тот, от которого больше всего зависит клуб. До матча с «Сампдорией» Икарди забил 43% всех голов «Интера» в чемпионате. Эта доля выше, чем у Гарри Кейна в «Тоттенхэме». Чем у Салаха в «Ливерпуле». Теперь она стала ещё больше: 47% голов команды на счету Мауро. Собственно, когда почти половину голов забивает один игрок (и он же капитан команды), тему зависимости можно закрывать. А можно и не закрывать, потому что миланцы зависят от капитана даже сильнее, чем видно из статистики.

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Икарди — это зависимость

Лучано Спаллетти серьёзно поработал над позиционной игрой команды, но ещё больше работы предстоит сделать. «Интер» научился неплохо играть в пас, не приближаясь к чужой штрафной. Что делать с мячом дальше — никто не знает. Отсюда бесконечные навесы Кандревы и Перишича. Борха Валеро должен был связать фланги, а Весино продвигать мяч к чужой штрафной и собирать подборы, но оба не справляются с задачей. Так «Интер» оказался крайне предсказуемой командой, которая практически не атакует низом через центр. При чём тут Икарди?

При том, что он аномально эффективен и замаскировал проблему. 22 гола в 24 матчах Серии А — звучит солидно, но на самом деле, эту цифру даже недооценивают. Икарди играет практически без моментов. Его 22 гола в чемпионате — результат всего 74 ударов по воротам. Для сравнения: Криштиану Роналду забил 18 голов в Примере после 145 ударов. Мауро не просто редко бьёт: он бьёт даже не чаще всех в «Интере». Реже, чем Перишич.

Так вот, эта невероятная эффективность, с одной стороны, замаскировала отсутствие атакующей игры.

Форвард, который почти на треть опережает собственные xG показатели, — мечта команды без идей. С другой стороны, он расслабил одноклубников, «Интер» слишком уж часто даже не пытается что-то выдумывать и рассчитывает, что Икарди сделает гол из ничего. Этот вид зависимости от аргентинца незаметен, но зимой мы смогли в нём убедиться.

Без Мауро Икарди «Интер» играл месяц. Соперниками были «Болонья», «Кротоне», «Дженоа» и «Беневенто»: команды из нижней части турнирной таблицы. А кое-кто и с самого дна. Вот этим четверым соперникам «Интер» забил всего пять голов и вымучил две победы. Эти цифры — лучшее отражение того, как команда зависит от Икарди.

Стиль игры: анти-Бензема

Месяц вне игры — максимум, который мог позволить тренерский штаб. Чтобы противостоять «Наполи», нужен был не Эдер. Нужен форвард, который забьёт с полуудара. Правда, у Мауро не было даже его. Ноль ударов по воротам и три выигранных воздуха далеко от чужой штрафной — следствие сверхосторожной тактики Спаллетти, которая принесла приемлемый результат.

Поэтому поддержки команды (хотя бы тех же навесов) пришлось ждать ещё неделю. Зато в Генуе Икарди ещё раз показал, что такое аномальная эффективность. Это 14 касаний мяча за игру — и восемь из них в чужой штрафной. Это восемь касаний мяча в чужой штрафной — и шесть ударов по воротам. Шесть ударов по воротам — четыре гола.

Весь час, что Икарди провёл на поле, он был выключен из игры с мячом. Весь час он провёл на линии с Матиасом Сильвестре, в ожидании паса на ход или навеса. Посмотрите на видео по ссылке: это все эпизоды, в которых Мауро принял участие. Такую манеру игры можно назвать «анти-Бензема». Француз решает несколько сложных задач: одновременно создаёт зону для Роналду, уводя центральных защитников на фланг, и создаёт глубину атаки, об него обыгрываются партнёры по команде. Голы — вторичны. У Икарди задача всего одна. В Генуе он всего пять раз сделал пас. Пять пасов, четыре точных. У лучшего игрока матча. Это к вопросу об интересе «Реала»: интересно, как этот парень будет делить штрафную с Криштиану?

Но вернёмся к «Интеру». Счёт 5:0 впечатляет, даже если забыть о штанге Сапаты. О чём забывать не стоит, так это о качестве моментов, которые были у гостей. Ошибку Сильвестре и Берешиньски Мауро конвертировал в гол, ещё один гол забил в классическом стиле на опережение (пожалуй, только этот гол можно назвать типичным игровым моментом для форварда), добавим пенальти, а ещё один гол случился после нелогичного (мяч свалился с ноги) удара по летящему мячу. Забил в два раза больше того, что имел. После замены аргентинца «Интер» сбегал в контратаку три в одного, но не реализовал. Итого 5:0 вместо 2:0 при минимальной вовлечённости в игру. Икарди не играет в футбол, он забивает.