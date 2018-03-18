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19:53 (мск), источник: Чемпионат.com

4 гола за 22 минуты. Икарди — наркотик «Интера»

У Мауро Икарди столько же голов в матче с «Сампдорией», сколько точных пасов.

Источник: AP 2018

Болельщики «Интера» умеют жить моментом. Затянувшиеся трудные времена научили не делать глобальных выводов, не обобщать и не заглядывать в будущее. Поэтому победа над «Сампдорией» со счётом 5:0 — это именно прекрасный момент, а не новая точка отсчёта и не повод строить глобальные планы. Все помнят, что в последний раз «Интер» выиграл 5:0 в начале декабря (у «Кьево») — и сразу началась серия из 10 игр без побед во всех турнирах.

Когда имеешь дело с настолько непредсказуемой командой, лучше обойтись без логических выводов. Как правило, лучше. Но есть и исключения, потому что даже в «Интере» есть кое-что стабильное. Например, зависимость от Икарди.

Среди топ-10 бомбардиров в Европе на данный момент Мауро Икарди — тот, от которого больше всего зависит клуб. До матча с «Сампдорией» Икарди забил 43% всех голов «Интера» в чемпионате. Эта доля выше, чем у Гарри Кейна в «Тоттенхэме». Чем у Салаха в «Ливерпуле». Теперь она стала ещё больше: 47% голов команды на счету Мауро. Собственно, когда почти половину голов забивает один игрок (и он же капитан команды), тему зависимости можно закрывать. А можно и не закрывать, потому что миланцы зависят от капитана даже сильнее, чем видно из статистики.

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Икарди — это зависимость

Лучано Спаллетти серьёзно поработал над позиционной игрой команды, но ещё больше работы предстоит сделать. «Интер» научился неплохо играть в пас, не приближаясь к чужой штрафной. Что делать с мячом дальше — никто не знает. Отсюда бесконечные навесы Кандревы и Перишича. Борха Валеро должен был связать фланги, а Весино продвигать мяч к чужой штрафной и собирать подборы, но оба не справляются с задачей. Так «Интер» оказался крайне предсказуемой командой, которая практически не атакует низом через центр. При чём тут Икарди?

При том, что он аномально эффективен и замаскировал проблему. 22 гола в 24 матчах Серии А — звучит солидно, но на самом деле, эту цифру даже недооценивают. Икарди играет практически без моментов. Его 22 гола в чемпионате — результат всего 74 ударов по воротам. Для сравнения: Криштиану Роналду забил 18 голов в Примере после 145 ударов. Мауро не просто редко бьёт: он бьёт даже не чаще всех в «Интере». Реже, чем Перишич.

Так вот, эта невероятная эффективность, с одной стороны, замаскировала отсутствие атакующей игры.

Форвард, который почти на треть опережает собственные xG показатели, — мечта команды без идей. С другой стороны, он расслабил одноклубников, «Интер» слишком уж часто даже не пытается что-то выдумывать и рассчитывает, что Икарди сделает гол из ничего. Этот вид зависимости от аргентинца незаметен, но зимой мы смогли в нём убедиться.

Без Мауро Икарди «Интер» играл месяц. Соперниками были «Болонья», «Кротоне», «Дженоа» и «Беневенто»: команды из нижней части турнирной таблицы. А кое-кто и с самого дна. Вот этим четверым соперникам «Интер» забил всего пять голов и вымучил две победы. Эти цифры — лучшее отражение того, как команда зависит от Икарди.

Стиль игры: анти-Бензема

Месяц вне игры — максимум, который мог позволить тренерский штаб. Чтобы противостоять «Наполи», нужен был не Эдер. Нужен форвард, который забьёт с полуудара. Правда, у Мауро не было даже его. Ноль ударов по воротам и три выигранных воздуха далеко от чужой штрафной — следствие сверхосторожной тактики Спаллетти, которая принесла приемлемый результат.

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Поэтому поддержки команды (хотя бы тех же навесов) пришлось ждать ещё неделю. Зато в Генуе Икарди ещё раз показал, что такое аномальная эффективность. Это 14 касаний мяча за игру — и восемь из них в чужой штрафной. Это восемь касаний мяча в чужой штрафной — и шесть ударов по воротам. Шесть ударов по воротам — четыре гола.

Весь час, что Икарди провёл на поле, он был выключен из игры с мячом. Весь час он провёл на линии с Матиасом Сильвестре, в ожидании паса на ход или навеса. Посмотрите на видео по ссылке: это все эпизоды, в которых Мауро принял участие. Такую манеру игры можно назвать «анти-Бензема». Француз решает несколько сложных задач: одновременно создаёт зону для Роналду, уводя центральных защитников на фланг, и создаёт глубину атаки, об него обыгрываются партнёры по команде. Голы — вторичны. У Икарди задача всего одна. В Генуе он всего пять раз сделал пас. Пять пасов, четыре точных. У лучшего игрока матча. Это к вопросу об интересе «Реала»: интересно, как этот парень будет делить штрафную с Криштиану?

Но вернёмся к «Интеру». Счёт 5:0 впечатляет, даже если забыть о штанге Сапаты. О чём забывать не стоит, так это о качестве моментов, которые были у гостей. Ошибку Сильвестре и Берешиньски Мауро конвертировал в гол, ещё один гол забил в классическом стиле на опережение (пожалуй, только этот гол можно назвать типичным игровым моментом для форварда), добавим пенальти, а ещё один гол случился после нелогичного (мяч свалился с ноги) удара по летящему мячу. Забил в два раза больше того, что имел. После замены аргентинца «Интер» сбегал в контратаку три в одного, но не реализовал. Итого 5:0 вместо 2:0 при минимальной вовлечённости в игру. Икарди не играет в футбол, он забивает.

Икарди стал пятым аргентинцем, который забил 100 голов в Серии А. Да, ещё он забил 100-й гол за «Интер». Эффектно, когда сразу два достижения со 100 голами случаются в одном матче. Ещё эффектнее, что на четыре гола ему понадобились 22 минуты. И я ещё ничего не сказал про гол пяткой. И не скажу. Просто посмотрите. Это стоит посмотреть.

Сампдория 0:5
Первый тайм: 0:4
Интер
18.03.2018, 14:30 основной раунд: 29-й тур Luigi Ferraris
Главные тренеры
Марко Джампаоло Лучано Спаллетти
Голы
44 Иван Перишич (Жоау Канселу) 26′
9 Мауро Икарди 30′
9 Мауро Икарди 31′
9 Мауро Икарди 44′
9 Мауро Икарди 51′
Составы
Эмилиано Вивиано 2
Джанмарко Феррари 13
Матиас Сильвестре 26
Никола Мурру 29
Деннис Прат 18
Лукас Торрейра 34
Фабио Квальярелла 27
Дуван Сапата 91
34′ Бартош Берешински 24
Валерио Верре 21
54′ Эдгар Баррето 8
Васко Реджини 19
37′ 50′ Гастон Рамирес 90
53′ Джанлука Капрари 9
1 Самир Ханданович
7 Жоау Канселу
25 Миранда
33 Данило Д`Амброзио
37 Милан Шкриньяр
5 Роберто Гальярдини
77 Марсело Брозович
44 Иван Перишич
8 Рафинья 80′ 77′
20 Борха Валеро
9 Мауро Икарди 66′
23 Эдер
87 Антонио Кандрева 78′
11 Матиас Весино
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 15
2 Удары в створ 8
7 Угловые 9
6 Фолы 9
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Паоло Тальявенто (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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