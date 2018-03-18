«Милан» вырвал победу в матче с «Кьево», «Рома» обыграла «Кротоне»

Источник: AP 2018

Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей голы на свой счёт записали Хакан Чалханоглу, Патрик Кутроне и Андре Силва. На третьей компенсированной минуте полузащитник хозяев Франк Кессье не смог реализовать пенальти. За «Кьево» отличились Мариуш Стемпиньски и Роберто Инглесе. Таким образом, «Милан» одержал пятую подряд победу в Серии А, а «Кьево» проиграл в третьей игре чемпионата кряду.

В другом матче тура, который проходил параллельно, «Рома» на своём поле обыграла «Кротоне» со счётом 2:0. Голы забили Стефан Эль-Шаарави и Раджа Найнгголан.