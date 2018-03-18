Борисовский БАТЭ стал четвертым полуфиналистом Кубка Беларуси по футболу

В заключительном четвертьфинальном матче борисовчане принимали на своем поле гостей из «Ислочи» и пропустили мяч в середине первого тайма после удара Дмитрия Осипенко. До перерыва хозяевам не удалось добиться успеха, зато во второй половине встречи Мирко Иванич дважды подряд на 62-й и 65-й минутах поразил ворота Егора Хаткевича. В первой встрече в Минске футболисты БАТЭ выиграли с таким же счетом — 2:1.