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19:31 (мск), источник: БЕЛТА

Борисовский БАТЭ стал четвертым полуфиналистом Кубка Беларуси по футболу

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном четвертьфинальном матче борисовчане принимали на своем поле гостей из «Ислочи» и пропустили мяч в середине первого тайма после удара Дмитрия Осипенко. До перерыва хозяевам не удалось добиться успеха, зато во второй половине встречи Мирко Иванич дважды подряд на 62-й и 65-й минутах поразил ворота Егора Хаткевича. В первой встрече в Минске футболисты БАТЭ выиграли с таким же счетом — 2:1.

Ранее участниками полуфинальной стадии стали брестское «Динамо», могилевский «Днепр» и гродненский «Неман».

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