Александр Селихов: Франция сейчас сильнее Бразилии
Сборная России провела первую тренировку, а затем на вопросы журналистов ответили вратарь Александр Селихов и полузащитник Александр Ерохин.
Сборная России провела первую тренировку, а затем на вопросы журналистов ответили вратарь Александр Селихов и полузащитник Александр Ерохин.
Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ
из Новогорска
Команда начала работу в Новогорске в рамках подготовки к контрольным матчам с Бразилией и Францией, которые пройдут 23 и 27 марта в Москве и
СЕЛИХОВ: НА ПЕНСИИ БУДЕМ ОТДЫХАТЬ
— Вы работали в «квадрате» вместо того, чтобы заниматься отдельно. Почему? — вопрос вратарю Селихову.
— Те ребята, которые в субботу провели матчи, работали в облегченном режиме. Занятие носило восстановительный характер.
— В субботу у вас была игра в Казани, в воскресенье президентские выборы и сразу тренировка. Сил на все хватило?
— На пенсии будем отдыхать (смеется).
— Как поле в Новогорске? Лучше, чем в Казани?
— Здесь оно очень плохое. Но ничего. Не привыкать. Надеемся, что в понедельник в Химках газон будет получше.
— Вы тренировались без шапки. Не холодно?
— Просто нечего отмораживать (смеется). На самом деле, не холодно. В Казани играли при минус 15. А шапки я не очень люблю.
— Судя по всему, без футболки тоже не мерзнете. После матча с «Рубином» вы подарили ее девушке с плакатом «Парень обещал жениться, если принесу футболку Селихова».
— После этого я быстро ускорился на рывке и сразу убежал в тепло.
— Девушка не пригласила вас на свадьбу?
— Нет.
— Бразильцев можно заморозить такой погодой?
— Посмотрим. Мы будем стараться на поле. Возможно, это станет нашим плюсом. Но все в равных условиях.
— Тот факт, что не приедет Неймар, понижает статус сборной Бразилии?
— Нет, конечно. В этой команде много квалифицированных футболистов. Например, Коутиньо.
— Кто интереснее как соперник: Бразилия или Франция?
— Мне кажется, что Франция сейчас посильнее. Хотя это
— Не давит, что первым номером сборной является Игорь Акинфеев?
— Это никак не давит. Моя задача — полностью отдаваться работе, а там будет так, как будет.
— Массимо Каррера
— Ничего не говорил. Просто поблагодарил за игру. Ребятам, которые поехали отдыхать, пожелал хорошего отдыха, а сборникам — вернуться без травм.
— Какие впечатления от коллективного голосования? И в пользу какого кандидата сделали выбор?
— Я голосовал за царя. Это мои первые выборы и считаю, что участвовать в них — долг каждого гражданина России.
ЕРОХИН: ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ, ЧТО У НАС ТЕПЕРЬ КРАСНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ШТАНЫ
— На улице морозная погода. Вам комфортнее работать в холод или в жару? — вопрос Ерохину.
— Ни так, ни так. Не могу сказать, что сейчас
— Вам понравилась новая форма?
— Да, обратили внимание, что у нас теперь красные тренировочные штаны. Улыбнулись и с хорошим настроением пошли заниматься.
— Этот сбор — последний перед чемпионатом мира. Ощущается ли давление перед турниром?
— Конечно, мы думаем об этом. Думаю, с каждым днем будем больше наигрывать связи и лучше изучать соперников.
— Не обсуждали ли травму Александра Кокорина — в сборной уже третьи «кресты» за эту весну?
— Не обсуждали. Но все знают об этом и желают Александру скорейшего выздоровления.
— Нет боязни «вылететь» по травме на ровном месте перед чемпионатом мира?
— Травма может случиться с любым игроком. Если об этом думать, можно только все усугубить.
— Матч «Зенита» перенесли
— Матчи перенесли на такой день, когда всем будет удобно играть. Не вижу в этом проблемы. Меня это не выбило из колеи.