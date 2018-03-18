Александр Селихов: Франция сейчас сильнее Бразилии

Источник: Спорт-Экспресс

Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

из Новогорска

Команда начала работу в Новогорске в рамках подготовки к контрольным матчам с Бразилией и Францией, которые пройдут 23 и 27 марта в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

СЕЛИХОВ: НА ПЕНСИИ БУДЕМ ОТДЫХАТЬ

— Вы работали в «квадрате» вместо того, чтобы заниматься отдельно. Почему? — вопрос вратарю Селихову.

— Те ребята, которые в субботу провели матчи, работали в облегченном режиме. Занятие носило восстановительный характер.

— В субботу у вас была игра в Казани, в воскресенье президентские выборы и сразу тренировка. Сил на все хватило?

— На пенсии будем отдыхать (смеется).

— Как поле в Новогорске? Лучше, чем в Казани?

— Здесь оно очень плохое. Но ничего. Не привыкать. Надеемся, что в понедельник в Химках газон будет получше.

— Вы тренировались без шапки. Не холодно?

— Просто нечего отмораживать (смеется). На самом деле, не холодно. В Казани играли при минус 15. А шапки я не очень люблю.

— Судя по всему, без футболки тоже не мерзнете. После матча с «Рубином» вы подарили ее девушке с плакатом «Парень обещал жениться, если принесу футболку Селихова».

— После этого я быстро ускорился на рывке и сразу убежал в тепло.

— Девушка не пригласила вас на свадьбу?

— Нет.

— Бразильцев можно заморозить такой погодой?

— Посмотрим. Мы будем стараться на поле. Возможно, это станет нашим плюсом. Но все в равных условиях.

— Тот факт, что не приедет Неймар, понижает статус сборной Бразилии?

— Нет, конечно. В этой команде много квалифицированных футболистов. Например, Коутиньо.

— Кто интереснее как соперник: Бразилия или Франция?

— Мне кажется, что Франция сейчас посильнее. Хотя это топ-сборные и ни с кем из них не будет легко.

— Не давит, что первым номером сборной является Игорь Акинфеев?

— Это никак не давит. Моя задача — полностью отдаваться работе, а там будет так, как будет.

— Массимо Каррера что-то сказал перед вашим отъездом в сборную?

— Ничего не говорил. Просто поблагодарил за игру. Ребятам, которые поехали отдыхать, пожелал хорошего отдыха, а сборникам — вернуться без травм.

— Какие впечатления от коллективного голосования? И в пользу какого кандидата сделали выбор?

— Я голосовал за царя. Это мои первые выборы и считаю, что участвовать в них — долг каждого гражданина России.

ЕРОХИН: ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ, ЧТО У НАС ТЕПЕРЬ КРАСНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ШТАНЫ

— На улице морозная погода. Вам комфортнее работать в холод или в жару? — вопрос Ерохину.

— Ни так, ни так. Не могу сказать, что сейчас какие-то невозможные условия для тренировок. Они нормальные. Думаю, что занятия будут проходить так, как запланировал тренерский штаб.

— Вам понравилась новая форма?

— Да, обратили внимание, что у нас теперь красные тренировочные штаны. Улыбнулись и с хорошим настроением пошли заниматься.

— Этот сбор — последний перед чемпионатом мира. Ощущается ли давление перед турниром?

— Конечно, мы думаем об этом. Думаю, с каждым днем будем больше наигрывать связи и лучше изучать соперников.

— Не обсуждали ли травму Александра Кокорина — в сборной уже третьи «кресты» за эту весну?

— Не обсуждали. Но все знают об этом и желают Александру скорейшего выздоровления.

— Нет боязни «вылететь» по травме на ровном месте перед чемпионатом мира?

— Травма может случиться с любым игроком. Если об этом думать, можно только все усугубить.

— Матч «Зенита» перенесли из-за выборов. Вас это не выбило из игрового ритма?