ПСЖ одержал волевую победу над «Ниццей»

Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 17-й минуте Аллан Сент-Максимен вывел хозяев вперёд, однако спустя четыре минуты Анхель Ди Мария сравнял счёт. За восемь минут до конца основного времени матча Дани Алвес забил второй гол парижан и принёс своей команде победу.