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17:11 (мск), источник: Чемпионат.com

ПСЖ одержал волевую победу над «Ниццей»

«ПСЖ» одержал волевую победу над «Ниццей» в матче 30-го тура чемпионата Франции.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 17-й минуте Аллан Сент-Максимен вывел хозяев вперёд, однако спустя четыре минуты Анхель Ди Мария сравнял счёт. За восемь минут до конца основного времени матча Дани Алвес забил второй гол парижан и принёс своей команде победу.

«ПСЖ» набрал 83 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице французского чемпионата. «Ницца» (42) — восьмая.

Ницца 1:2
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
18.03.2018, 15:00 основной раунд: 30-й тур Стад де Рей
Главные тренеры
Люсьен Фавр Унаи Эмери
Голы
17′ Сент-Максимин А.  
  Ди Мария А. 21′
  Даниэл Алвес 82′
Составы
Бенитес В. 40
Ле Маршан М. 20
Сарр М. 23
Данте 31
Суке А. 2
Сери Ж-М. 6
Сиприен В. 25
Плеа А. 14
Балотелли М. 9
90′ Лис Мелу П. 8
Сако И.  
83′ Сент-Максимин А. 7
Срарфи Б.  
16 Ареола А.
3 Кимпембе П.
2 Тиагу Силва
32 Даниэл Алвес
25 Рабио А.
6 Верратти М. 75′
11 Ди Мария А.
29 Мбаппе К.
17 Берчиче Ю. 46′
  Кужава Л.
23 Дракслер Ю. 76′
  Ло Сельсо Дж.
9 Кавани Э. 76′
  Меньер Т.
Статистика
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Красные карточки
Судьи
Главный судья Франсуа Летексье (Франция)
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Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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