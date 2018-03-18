Об этом хоккеист рассказал в соцсети
ПСЖ одержал волевую победу над «Ниццей»
«ПСЖ» одержал волевую победу над «Ниццей» в матче 30-го тура чемпионата Франции.
«ПСЖ» одержал волевую победу над «Ниццей» в матче 30-го тура чемпионата Франции.
Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 17-й минуте Аллан
«ПСЖ» набрал 83 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице французского чемпионата. «Ницца» (42) — восьмая.
|Люсьен Фавр
|Унаи Эмери
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|Желтые карточки
|Красные карточки
|Главный судья
|Франсуа Летексье (Франция)