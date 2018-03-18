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16:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Покер Икарди помог «Интеру» разгромить «Сампдорию» — 5:0

«Интер» разгромил «Сампдорию» в матче 29-го тура чемпионата Италии.

Источник: AFP 2018

Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 5:0 в пользу миланской команды.

На 26-й минуте Иван Перишич вывел «Интер» вперёд. До конца первого тайма гости забили ещё три мяча — все они на счету Мауро Икарди. Во второй половине игры аргентинский форвард оформил покер.

«Интер» набрал 55 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Сампдория» (44) располагается на седьмой позиции.

Сампдория 0:5
Первый тайм: 0:4
Интер
18.03.2018, 14:30 основной раунд: 29-й тур Luigi Ferraris
Главные тренеры
Марко Джампаоло Лучано Спаллетти
Голы
44 Иван Перишич 26′
9 Мауро Икарди 30′
9 Мауро Икарди 31′
9 Мауро Икарди 44′
9 Мауро Икарди 51′
Составы
Эмилиано Вивиано 2
Джанмарко Феррари 13
Матиас Сильвестре 26
Никола Мурру 29
Деннис Прат 18
Лукас Торрейра 34
Фабио Квальярелла 27
Дуван Сапата 91
34′ Бартош Берешински 24
Валерио Верре 21
54′ Эдгар Баррето 8
Васко Реджини 19
37′ 50′ Гастон Рамирес 90
53′ Джанлука Капрари 9
1 Самир Ханданович
7 Жоау Канселу
25 Миранда
33 Данило Д`Амброзио
37 Милан Шкриньяр
5 Роберто Гальярдини
77 Марсело Брозович
44 Иван Перишич
8 Рафинья 80′ 77′
20 Борха Валеро
9 Мауро Икарди 66′
23 Эдер
87 Антонио Кандрева 78′
11 Матиас Весино
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 15
2 Удары в створ 8
7 Угловые 9
6 Фолы 9
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Паоло Тальявенто (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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