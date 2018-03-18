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Покер Икарди помог «Интеру» разгромить «Сампдорию» — 5:0
«Интер» разгромил «Сампдорию» в матче 29-го тура чемпионата Италии.
«Интер» разгромил «Сампдорию» в матче 29-го тура чемпионата Италии.
Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 5:0 в пользу миланской команды.
На 26-й минуте Иван Перишич вывел «Интер» вперёд. До конца первого тайма гости забили ещё три мяча — все они на счету Мауро Икарди. Во второй половине игры аргентинский форвард оформил покер.
«Интер» набрал 55 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Сампдория» (44) располагается на седьмой позиции.
|Марко Джампаоло
|Лучано Спаллетти
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|8
|7
|Угловые
|9
|6
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Паоло Тальявенто (Италия)