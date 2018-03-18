Покер Икарди помог «Интеру» разгромить «Сампдорию» — 5:0

Источник: AFP 2018

Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 5:0 в пользу миланской команды.

На 26-й минуте Иван Перишич вывел «Интер» вперёд. До конца первого тайма гости забили ещё три мяча — все они на счету Мауро Икарди. Во второй половине игры аргентинский форвард оформил покер.