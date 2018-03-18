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16:37 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» вышло в ½ финала Кубка Беларуси по футболу

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» стали очередными полуфиналистами розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После домашней виктории над «Слуцком» со счетом 2:0 сегодня в минском футбольном манеже действующие обладатели трофея вышли вперед на 13-й минуте после удара Павла Савицкого. В начале второго тайма форвард случан Евгений Шикавка восстановил паритет, а незадолго до финального свистка Джоэл Фамейе установил окончательный результат — 2:1 в пользу «Динамо».

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Накануне в полуфинал пробились футболисты могилевского «Днепра», победившие по сумме двух четвертьфинальных встреч солигорский «Шахтер» — 1:3 (в гостях) и 2:0 (дома). Гродненский «Неман» без борьбы прошел в ½ финала в связи с отказом от встреч минского ФК «Крумкачы».

Последний участник полуфинальной стадии определится сегодня вечером на поле «Борисов-Арены» после матча БАТЭ — «Ислочь». В их первой встрече победили борисовчане со счетом 2:1.

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