«Севилья» после выхода в ¼ ЛЧ уступила в гостях «Леганесу»

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Мунисипаль де Бутарке » и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отличились защитник Унаи Бустинса и полузащитник Хавьер Эрасо. Гостям пришлось заканчивать игру в меньшинстве: на 84-й минуте главный арбитр показал вторую жёлтую карточку Пабло Сарабии, и он был вынужден покинуть поле. Мяч Мигеля Лаюна на последних минутах не смог спасти ситуацию



«Леганес» набрал 36 очка и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице испанской Примеры. «Севилья» имеет в своём активе 45 баллов и располагается на пятой позиции.