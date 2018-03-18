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15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» после выхода в ¼ ЛЧ уступила в гостях «Леганесу»

«Леганес» одержал победу над «Севильей» в матче 29-го тура чемпионата Испании.

Источник: AP 2018

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Мунисипаль де Бутарке » и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Голами в составе победителей отличились защитник Унаи Бустинса и полузащитник Хавьер Эрасо. Гостям пришлось заканчивать игру в меньшинстве: на 84-й минуте главный арбитр показал вторую жёлтую карточку Пабло Сарабии, и он был вынужден покинуть поле. Мяч Мигеля Лаюна на последних минутах не смог спасти ситуацию

«Леганес» набрал 36 очка и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице испанской Примеры. «Севилья» имеет в своём активе 45 баллов и располагается на пятой позиции.

Леганес 2:1
Первый тайм: 1:0
Севилья
18.03.2018, 14:00 основной раунд: 29-й тур
Главные тренеры
Асьер Гаритано Эдуардо Бериссо
Голы
41′ Бустинса У.  
69′ Эрасо Х.  
  Лаюн М. 90′
Составы
Куэльяр И. 1
Рико Д. 15
77′ Сиовас Д. 22
Бустинса У. 3
Сальдуа Х. 20
Рубен Перес 21
Омар Х. 23
Эрасо Х. 17
Эль-Жар Н. 10
90′ Габриэл А. 8
Херард Гумбау  
66′ 89′ Амрабат Н. 7
Бовю К.  
1 Рико С.
5 Лангле К.
4 Кьер С.
3 Лаюн М.
10 Банега Э.
15 Н`Зонзи С. 80′
17 Сарабия П. 74′ 84′
9 Бен Йеддер В.
18 Эскудеро С. 78′ 40′
  Арана Г.
24 "Нолито" 63′
  Рамирес С.
22 Васкес Ф. 72′
  Муриэль Л.
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Судьи
Главный судья Хавьер Альберола Рохас (Испания)
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