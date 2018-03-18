Неймар потребовал у ПСЖ миллионы
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар готов остаться во Франции, но требует от своего клуба увеличения зарплаты. Об этом сообщает AS.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар готов остаться во Франции, но требует от своего клуба увеличения зарплаты. Об этом сообщает AS.
26-летний бразилец рассчитывает получать свыше 1 миллиона евро в неделю, хотя в рамках текущего соглашения, по информации издания, он получает 750 тысяч евро.
Сообщается, что представители игрока воспользовались визитом в Бразилию президента ПСЖ Нассера
В середине марта сообщалось, что Неймар попросил своего отца инициировать переговоры по переходу в мадридский «Реал». Бразилец недоволен уровнем французского чемпионата. Пресса также называла каталонскую «Барселону» одним из вариантов продолжения карьеры Неймара.
Бразильский нападающий перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордную сумму в 222 миллиона евро. В текущем сезоне в активе Неймара 28 голов в 30 матчах во всех турнирах.