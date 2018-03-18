Неймар потребовал у ПСЖ миллионы

Источник: Reuters

26-летний бразилец рассчитывает получать свыше 1 миллиона евро в неделю, хотя в рамках текущего соглашения, по информации издания, он получает 750 тысяч евро.

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Сообщается, что представители игрока воспользовались визитом в Бразилию президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи, чтобы обсудить пересмотр контракта, рассчитанного до 2022 года.

В середине марта сообщалось, что Неймар попросил своего отца инициировать переговоры по переходу в мадридский «Реал». Бразилец недоволен уровнем французского чемпионата. Пресса также называла каталонскую «Барселону» одним из вариантов продолжения карьеры Неймара.