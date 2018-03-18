Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова фразой про Джонсона осадила Терезу Мэй
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Татьяна Навка готовится снова стать матерью
Стало известно, кто провез вещество, отравившее Скрипаля
Как добиться успеха: 10 правил от Опры Уинфри
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Сампдория
Интер
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Леганес0
Севилья0
Футбол. Зарубежный
15:00
Ницца
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
15:30
Боруссия Д
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Рома
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Байер
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен
Генгам
Футбол. Зарубежный
20:00
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Атлетико
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Малага
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Все события
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
«Когда начнут летать ракеты, будет поздно»: в США о ссоре с РФ
Глава финской делегации высказался о жизни в Крыму
Шипулин признался в готовности отказаться от старта на КМ
Золото Большунова, серебро Заварзиной, и другие награды россиян
40-летняя Наталия Орейро выглядит на 25 лет
Блейк Лайвли пришла на модную презентацию в плюшевом костюме
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
14:22 (мск), источник: Sports.kz

Матч «Акжайык» — «Иртыш» пройдет в городе Аксай

«Акжайык» проведет первый домашний матч с павлодарским «Иртышом» 31-го марта в городе Аксай, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт уральского клуба.

В городе Аксай расположен новый физкультурно-оздоровительный комплекс с исскуственным футбольным полем последнего поколения и с трибунами на 1200 мест.

Читайте также
«Иртыш» одержал волевую победу над «Актобе» в матче с двумя пенальти и красивым голом защитника

Напомним, что «Иртыш» одолев дома с одинаковым счетом 2:1 «Атырау» и «Актобе» занимают третью позицию в турнирной таблице набрав 6 очков. «Акжайык» на сегодня занимает девятую строчку в турнирной таблице сыграв вничью с кызылординским «Кайсаром» на выезде.

В прошлом сезоне команды встречались три раза. Две победы на счету «Иртыша», одну победу на выезде записал на свой счет «Акжайык».

Акжайык
НовостиМатчиСоставСтатистика
Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Легендарный боксер назвал фаворита в реванше Головкин - Альварес
Вопреки всему: россияне стали вторыми на ПИ, выиграв 24 медали
Сборная США завоевала золото Паралимпиады-2018 в следж-хоккее
Шипулин признался в готовности отказаться от старта на КМ
Золото Большунова, серебро Заварзиной, и другие награды россиян
Сборная России по футболу собралась в Новогорске
Глава ОКР Жуков считает, что бойкота ЧМ-2018 по футболу не будет
Дебютная шайба Сошникова в сезоне помогла «Сент-Луису» победить
Новости
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь