Матч «Акжайык» — «Иртыш» пройдет в городе Аксай

В городе Аксай расположен новый физкультурно-оздоровительный комплекс с исскуственным футбольным полем последнего поколения и с трибунами на 1200 мест.

Напомним, что «Иртыш» одолев дома с одинаковым счетом 2:1 «Атырау» и «Актобе» занимают третью позицию в турнирной таблице набрав 6 очков. «Акжайык» на сегодня занимает девятую строчку в турнирной таблице сыграв вничью с кызылординским «Кайсаром» на выезде.