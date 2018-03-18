Полузащитник «Астаны» Томасов возглавил гонку бомбардиров КПЛ

Во втором туре премьер-лиги «Астана» свою игру проводила на выезде в Талдыкоргане и одержала победу со счетом 2:0.

Голами в этом матче отметились Патрик Твумаси и Алексей Щеткин, которому ассистировал Марин Томасов.

Таким образом, на счету хорвата в первых двух турах 1 гол и 2 результативные передачи, что сделало его абсолютным лидером списка бомбардиров по системе гол+пас.