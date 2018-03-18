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13:09 (мск), источник: Vesti.kz

Полузащитник «Астаны» Томасов возглавил гонку бомбардиров КПЛ

Хорватский полузащитник «Астаны» Марин Томасов возглавил гонку бомбардиров КПЛ, сообщает сайт столичного клуба.

Во втором туре премьер-лиги «Астана» свою игру проводила на выезде в Талдыкоргане и одержала победу со счетом 2:0.

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Голами в этом матче отметились Патрик Твумаси и Алексей Щеткин, которому ассистировал Марин Томасов.

Таким образом, на счету хорвата в первых двух турах 1 гол и 2 результативные передачи, что сделало его абсолютным лидером списка бомбардиров по системе гол+пас.

Всего же в этом году Марин отличился 5 голами и 3 результативными передачами, проведя 2 матча в 1/16 финала Лиги Европы, матч за Суперкубок и 2 игры в Премьер-Лиге.

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