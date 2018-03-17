«Ювентус» прервал победную серию, сыграв вничью с аутсайдером серии А

Источник: AFP 2018

За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

«Ювентус» прервал серию из 12 побед в чемпионате Италии и с 75-ю очками лидирует в турнирной таблице, а СПАЛ расположился на 17-й строчке, имея в активе на 50 очков меньше.