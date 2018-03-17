«Ювентус» прервал победную серию, сыграв вничью с аутсайдером серии А

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли, что промахнулись с ультиматумом к России
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Юлия Ковальчук рассказала, как пришла в форму после родов
Продаваемое в магазинах Северной Кореи попало на фото иностранца
Хакеры слили в Сеть обнаженные фото Меган Маркл
Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.03
Бетис3
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
17.03
СПАЛ0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
17.03
Анже3
Кан0
Футбол. Зарубежный
17.03
Амьен1
Труа1
Футбол. Зарубежный
17.03
Монпелье2
Дижон2
Футбол. Зарубежный
17.03
Тулуза2
Страсбур2
Футбол. Зарубежный
17.03
Ливерпуль5
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
17.03
Вольфсбург0
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
17.03
Реал Сосьедад1
Хетафе2
Футбол. Зарубежный
17.03
Удинезе1
Сассуоло2
Футбол. Премьер-лига
17.03
Анжи2
Тосно0
Футбол. Премьер-лига
17.03
Рубин1
Спартак М2
Футбол. Зарубежный
17.03
Бордо0
Ренн2
Футбол. Зарубежный
17.03
Валенсия3
Алавес1
Футбол. Первый дивизион
17.03
Тамбов2
Луч-Энергия1
Футбол. Зарубежный
17.03
Хаддерсфилд0
Кристал Пэлас2
Футбол. Зарубежный
17.03
Борнмут2
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
17.03
Стоук Сити1
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
17.03
Боруссия М3
Хоффенхайм3
Футбол. Зарубежный
17.03
Гамбург1
Герта2
Футбол. Зарубежный
17.03
Аугсбург1
Вердер3
Футбол. Зарубежный
17.03
Айнтрахт Ф3
Майнц0
Футбол. Премьер-лига
17.03
Краснодар0
Уфа1
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес
Севилья
Футбол. Первый дивизион
17.03
Балтика1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
17.03
Зенит-20
Авангард К4
Футбол. Зарубежный
14:30
Сампдория
Интер
Футбол. Зарубежный
15:00
Ницца
ПСЖ
Футбол. Первый дивизион
17.03
Спартак-20
Кубань0
Футбол. Зарубежный
17.03
Депортиво1
Лас-Пальмас1
Футбол. Премьер-лига
17.03
Арсенал Т2
Ростов2
Футбол. Первый дивизион
17.03
Шинник1
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
17.03
Тюмень1
Томь1
Футбол. Первый дивизион
17.03
Оренбург3
Олимпиец0
Все события
В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Кошмар Наваса, позор полиции, класс Адриану
36-летний Федерер показал лучший старт сезона в своей карьере
Хакеры слили в Сеть обнаженные фото Меган Маркл
40-летняя Наталия Орейро выглядит на 25 лет
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
15«Локомотив» — 1, Торрес — 2, «Атлетико» — 5
12Моуринью обыграл Клоппа в главном матче выходных
02:16 (мск), источник: Советский спорт

«Ювентус» прервал победную серию, сыграв вничью с аутсайдером серии А

В рамках 29-го тура чемпионата Италии СПАЛ на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» — 0:0.

Источник: AFP 2018

За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

«Ювентус» прервал серию из 12 побед в чемпионате Италии и с 75-ю очками лидирует в турнирной таблице, а СПАЛ расположился на 17-й строчке, имея в активе на 50 очков меньше.

В следующем туре «Старая синьора» 31 марта примет «Милан», а команда из города Феррара в этот же день на выезде сыграет с «Дженоа».

СПАЛ 0:0
Первый тайм: 0:0
Ювентус
17.03.2018, 22:45 основной раунд: 29-й тур Stadio Paolo Mazza
Главные тренеры
Леонардо Семпличи Массимилиано Аллегри
Составы
Алекс Мерет 97
Тиагу Ционек 4
Франческо Викари 23
Диас да Силва дал Белу Фелипе 27
32′ Ясмин Куртич 19
60′ Паскуале Скьяттарелла 28
Мануэль Лаццари 29
Альберто Грасси 88
66′ 90′ Филиппо Коста 33
Лоренцо Шимич 5
89′ Мирко Антенуччи 7
Серджо Флоккари 10
82′ Альберто Палоски 43
85′ Эвертон Луиз 25
1 Джанлуиджи Буффон
2 Маттиа Де Шильо
12 Алекс Сандру
24 Даниэле Ругани
5 Миралем Пьянич 79′
9 Гонсало Игуаин
10 Пауло Дибала
11 Дуглас Коста 69′
3 Джорджо Кьеллини 81′
15 Андреа Барцальи
14 Блэз Матюиди 84′
30 Родриго Бентанкур
22 Квадво Асамоа 64′
17 Марио Манджукич
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 3
3 Угловые 7
15 Фолы 16
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
СПАЛ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Смогли повторить: российские болельщики сравнили хоккейный финал с победой в войне
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Кошмар Наваса, позор полиции, класс Адриану
36-летний Федерер показал лучший старт сезона в своей карьере
Шипулин идет третьим в общем зачете Кубка мира после 8-го этапа
Мохамед Салах повторил достижение Аршавина в чемпионате Англии
Российские керлингистки с победы стартовали на ЧМ в Канаде
«Манчестер Юнайтед» пробился в полуфинал Кубка Англии
ФНЛ перебирается в манежи: обзор матчей 28-го тура
Спорт-Экспресс
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Алла Пугачева, Джиган: кто повлиял на жизнь и судьбу Юлии Самойловой Юлия Самойлова уже второй год готовится к поездке на «Евровидение». День икс приближается, поэтому предлагаем вспомнить
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь