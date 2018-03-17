Об этом хоккеист рассказал в соцсети
«Ювентус» прервал победную серию, сыграв вничью с аутсайдером серии А
В рамках 29-го тура чемпионата Италии СПАЛ на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» — 0:0.
В рамках 29-го тура чемпионата Италии СПАЛ на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» — 0:0.
За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.
«Ювентус» прервал серию из 12 побед в чемпионате Италии и с 75-ю очками лидирует в турнирной таблице, а СПАЛ расположился на 17-й строчке, имея в активе на 50 очков меньше.
В следующем туре «Старая синьора» 31 марта примет «Милан», а команда из города Феррара в этот же день на выезде сыграет с «Дженоа».
|Леонардо Семпличи
|Массимилиано Аллегри
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)