Клопп: Мы забили два гола и не остановились, таким и должен быть футбол

«Приятно победить, хотя сегодня у нас могли возникнуть трудности. Знали, что должны играть с первой до последней секунды и выложиться больше чем на сто процентов.
Мы забили два потрясающих гола, и мои игроки не остановились. Вот таким и должен быть футбол. Я действительно очень рад.
В спорте всегда нужно отыгрываться за неудачу на следующем оппоненте, и мы постарались это сделать. Мы очень серьёзно подошли к этой игре.
Для Салаха поучаствовать в пяти голах — это фантастика, но ещё круче, что он забил четыре. Его голы очень важны для нас. Будем надеяться, что все благополучно вернутся после матчей сборных.
Очень важно, что сегодня мы не пропустили. Это поможет нам в разнице забитых и пропущенных голов, — приводит слова Клоппа BBC.