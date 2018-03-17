Клопп: Мы забили два гола и не остановились, таким и должен быть футбол

Источник: Reuters

«Приятно победить, хотя сегодня у нас могли возникнуть трудности. Знали, что должны играть с первой до последней секунды и выложиться больше чем на сто процентов.

Мы забили два потрясающих гола, и мои игроки не остановились. Вот таким и должен быть футбол. Я действительно очень рад.

В спорте всегда нужно отыгрываться за неудачу на следующем оппоненте, и мы постарались это сделать. Мы очень серьёзно подошли к этой игре.

Для Салаха поучаствовать в пяти голах — это фантастика, но ещё круче, что он забил четыре. Его голы очень важны для нас. Будем надеяться, что все благополучно вернутся после матчей сборных.