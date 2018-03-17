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01:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп: Мы забили два гола и не остановились, таким и должен быть футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнюю победу в матче 31-го тура АПЛ с «Уотфордом» (5:0).

Источник: Reuters

«Приятно победить, хотя сегодня у нас могли возникнуть трудности. Знали, что должны играть с первой до последней секунды и выложиться больше чем на сто процентов.

Мы забили два потрясающих гола, и мои игроки не остановились. Вот таким и должен быть футбол. Я действительно очень рад.

В спорте всегда нужно отыгрываться за неудачу на следующем оппоненте, и мы постарались это сделать. Мы очень серьёзно подошли к этой игре.

Для Салаха поучаствовать в пяти голах — это фантастика, но ещё круче, что он забил четыре. Его голы очень важны для нас. Будем надеяться, что все благополучно вернутся после матчей сборных.

Очень важно, что сегодня мы не пропустили. Это поможет нам в разнице забитых и пропущенных голов, — приводит слова Клоппа BBC.

Ливерпуль 5:0
Первый тайм: 2:0
Уотфорд
17.03.2018, 20:30 основной раунд: 31-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Грасия Хави
Голы
4′ Мохамед Салах (С. Мане) 11
43′ Мохамед Салах (Э. Робертсон) 11
49′ Роберту Фирмину (М. Салах) 9
77′ Мохамед Салах (С. Мане) 11
85′ Мохамед Салах 11
Составы
Лорис Кариус 1
Виргил ван Дейк 4
52′ Джо Гомез 12
Эндрю Робертсон 26
Жоэль Матип 32
Джордан Хендерсон 14
Мохамед Салах 11
Садио Мане 19
71′ Джорджиньо Вайналдум 5
Алекс Окслейд-Чемберлен 21
27′ Эмре Джан 23
Джеймс Милнер 7
79′ Роберту Фирмину 9
Дэнни Ингс 28
30 Орестис Карнезис
5 Себастьян Предль
6 Эдриан Мариаппа
21 Кико Фемения
25 Хосе Холевас
16 Абдулай Дукуре
29 Этьенн Капуэ
37 Роберто Перейра
3 Мигель Бритос 81′
2 Дарил Янмат
9 Трой Дини 70′
33 Стефано Окака Чука
11 Ришарлисон 65′
19 Уилл Хьюз
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 4
10 Удары в створ 1
6 Угловые 1
5 Фолы 4
6 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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