Салах опять забил (четыре) и отдал. Это уже реально страшно

Источник: Reuters

Что было на «Энфилде»?

В 31-м туре английской Премьер-Лиги продолжающий борьбу за второе место «Ливерпуль» разорвал на «Энфилде» середняка «Уотфорд» — 5:0. Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия не сумел придумать, как погасить скорость лучшего бомбардира «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Египетский форвард поучаствовал во всех пяти голах своей команды: сотворил покер и отдал голевую передачу.

Салах открыл счёт уже на 4-й минуте игры. В штрафной «Уотфорда» превратил двух защитников в клоунов и послал мяч мимо голкипера. В конце первого тайма египтянин сделал дубль, забив из пределов вратарской. Центральный защитник Мигель Бритос бежал за автографом Мохамеда, но не догнал его. В начале второго тайма Салах сохранил уходивший за линию поля мяч и выполнил точную передачу на Роберто Фирмино, который всё исполнил издевательски красиво. На 77-й минуте Салах ловко оставил в дураках уже трёх защитников сразу, после чего оформил хет-трик. Наконец, в концовке поймавший кураж нападающий преуспел на добивании, хотя исходя из развития эпизода должен был записать на свой счёт второй голевой пас.

Статистики подсчитали, что Мохамед — второй игрок после Андрея Аршавина, оформивший покер с четырёх ударов. Аршавин в 2009 году забил четыре гола как раз в ворота красных в матче «Ливерпуль» — «Арсенал» (4:4).

Сколько уже забил и отдал Салах в этом сезоне?

Салах демонстрирует сумасшедшую результативность в сезоне-2017/18. После матча с «Уотфордом» египтянин единолично возглавил гонку снайперов АПЛ, оторвавшись на четыре гола от залечивающего травму нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

На сегодняшний день у Салаха 28 голов и девять голевых передач в 30 матчах АПЛ. Это его первый покер в нынешнем чемпионате. Форвард красных сделал ещё пять дублей, а в 14 играх забивал по одному мячу. Кроме того, Мохамед стал автором семи голов и двух голевых передач в 10 матчах Лиги чемпионов (включая квалификацию). Попало от египтянина и чемпиону РФПЛ «Спартаку» на «Энфилде».

Дополняет потрясающую статистику Салаха один гол в одном матче Кубка Англии. Кстати, Мохамеда признавали игроком месяца АПЛ в ноябре и феврале.

Как Мохамед объясняет свою результативность

«Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп просит меня играть ближе к воротам соперника, чего я не делал ни в одном клубе до этого, — рассказал Салах в интервью Sky Sports. — Поэтому я всегда нахожусь в опасной позиции и создаю моменты. На тренировках тренер тоже просит меня играть у чужих ворот. Не хочу раскрывать всех секретов, но это действительно то, над чем мы работали на занятиях. Невозможно забить 10 голов 10 ударами, и я знаю, что не использовал множество моментов по ходу нынешней кампании. Но я работаю над этим. Всегда стараюсь обращать внимания на свои слабые стороны и исправлять ошибки. Тренеры очень помогают мне прогрессировать, и я также остаюсь после тренировок и усердно работаю один».

Когда и где играют Россия с Египтом?

Нашу национальную команду ждёт встреча с Салахом на домашнем чемпионате мира. Сборные России и Египта сыграют в Санкт-Петербурге 19 июня в матче 2-го тура группового этапа. По мнению многих специалистов, именно эта встреча станет решающей для хозяев в борьбе за плей-офф. Всё-таки Уругвай выглядит очевидным фаворитом квартета «А», а Саудовская Аравия — записанной аутсайдер.

Результативность Салаха в играх за сборную Египта тоже впечатляет, несмотря на то, что там партнёры у него ниже классом, чем в «Ливерпуле». Мохамед сыграл 56 матчей и забил 32 гола. В 2017 году он сделал дубль в ворота Конго и по разу огорчил сборные Ганы, Буркина-Фасо и Уганды. Дошёл с Египтом до финала Кубка Африки, где во встрече с Камеруном (1:2) отметился голевой передачей.

Кто будет сдерживать нападающего «Ливерпуля»?

Чьей задачей будет нейтрализация Салаха на чемпионате мира? Сборная России осталась без целой группы центральных защитников: спартаковец Георгий Джикия и «армеец» Виктор Васин выбыли из-за тяжёлых травм, а братья Березуцкие из ЦСКА официально заявили о прекращении выступлений за национальную команду.

По всей видимости, нападающий «Ливерпуля» будет противостоять трём центральным защитникам, так как Станислав Черчесов не намерен отходить от выбранной тактической схемы. Список кандидатов сузился, по сути, до пяти человек — это Фёдор Кудряшов, Владимир Гранат (оба — «Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Илья Кутепов («Спартак»), Андрей Семёнов («Ахмат»). Вылепите из них любую тройку и представьте, как наши защитники соревнуются с Мохамедом в скорости…