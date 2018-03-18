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«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом», Караваев отыграл весь матч
Матч 28-го тура чемпионата Голландии «Витесс» — «Хераклес» завершился вничью — 0:0.
Матч 28-го тура чемпионата Голландии «Витесс» — «Хераклес» завершился вничью — 0:0.
Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отыграл весь матч. Клуб из Арнема набрал 42 очка и занимает шестое место. У «Хераклеса» 37 очков и девятое место.
В следующем туре «Витесс» примет «Роду», а «Хераклес» — «Херенвен». Напомним, что со следующего сезона «Витесс» возглавит российский специалист Леонид Слуцкий.