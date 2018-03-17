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17 марта, источник: ТАСС

Четыре гола Салаха помогли «Ливерпулю» разгромить «Уотфорд» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 17 марта. «Ливерпуль» одержал крупную победу над «Уотфордом» со счетом 5:0 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: AFP 2018

Четырьмя забитыми мячами отметился Мохамед Салах (4, 43, 77, 85-я минуты), еще один гол на счету Роберто Фирмино (85). Салах, который с 28 голами является лучшим бомбардиром нынешнего сезона чемпионата Англии, установил рекорд по количеству мячей, забитых за «Ливерпуль» в дебютном сезоне во всех турнирах. Всего на его счету 36 голов.

Также Салах стал первым египтянином, забившим в одном матче четыре гола. 25-летний форвард сборной Египта стал первым игроком «Ливерпуля», забившим четыре мяча в одном матче с ноября 2013 года, тогда автором четырех голов в игре с «Норвичем» стал Луис Суарес.

Салах в матче с «Уотфордом» нанес по воротам соперника четыре удара, все они завершились голами. Подобное в матче Английской премьер-лиги в последний раз происходило в 2009 году. Тогда в матче «Ливерпуль» — «Арсенал» россиянин Андрей Аршавин, выступавший за лондонскую команду, также отметился четырьмя голами.

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает третье место, набрав 63 очка. «Уотфорд» с 36 очками идет 11-м. В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас», «Уотфорд» примет «Борнмут». Обе встречи пройдут 31 марта.

Салах является основным нападающим сборной Египта, которая на чемпионате мира 2018 года выступит в одной группе с российской командой. Встреча сборных России и Египта пройдет в Санкт-Петербурге 19 июня.

Ливерпуль 5:0
Первый тайм: 2:0
Уотфорд
17.03.2018, 20:30 основной раунд: 31-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Грасия Хави
Голы
4′ Мохамед Салах (С. Мане) 11
43′ Мохамед Салах (Э. Робертсон) 11
49′ Роберту Фирмину (М. Салах) 9
77′ Мохамед Салах (С. Мане) 11
85′ Мохамед Салах 11
Составы
Лорис Кариус 1
Виргил ван Дейк 4
52′ Джо Гомез 12
Эндрю Робертсон 26
Жоэль Матип 32
Джордан Хендерсон 14
Мохамед Салах 11
Садио Мане 19
71′ Джорджиньо Вайналдум 5
Алекс Окслейд-Чемберлен 21
27′ Эмре Джан 23
Джеймс Милнер 7
79′ Роберту Фирмину 9
Дэнни Ингс 28
30 Орестис Карнезис
5 Себастьян Предль
6 Эдриан Мариаппа
21 Кико Фемения
25 Хосе Холевас
16 Абдулай Дукуре
29 Этьенн Капуэ
37 Роберто Перейра
3 Мигель Бритос 81′
2 Дарил Янмат
9 Трой Дини 70′
33 Стефано Окака Чука
11 Ришарлисон 65′
19 Уилл Хьюз
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 4
10 Удары в створ 1
6 Угловые 1
5 Фолы 4
6 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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