Четыре гола Салаха помогли «Ливерпулю» разгромить «Уотфорд» в матче чемпионата Англии

Источник: AFP 2018

Четырьмя забитыми мячами отметился Мохамед Салах (4, 43, 77, 85-я минуты), еще один гол на счету Роберто Фирмино (85). Салах, который с 28 голами является лучшим бомбардиром нынешнего сезона чемпионата Англии, установил рекорд по количеству мячей, забитых за «Ливерпуль» в дебютном сезоне во всех турнирах. Всего на его счету 36 голов.

Также Салах стал первым египтянином, забившим в одном матче четыре гола. 25-летний форвард сборной Египта стал первым игроком «Ливерпуля», забившим четыре мяча в одном матче с ноября 2013 года, тогда автором четырех голов в игре с «Норвичем» стал Луис Суарес.

Салах в матче с «Уотфордом» нанес по воротам соперника четыре удара, все они завершились голами. Подобное в матче Английской премьер-лиги в последний раз происходило в 2009 году. Тогда в матче «Ливерпуль» — «Арсенал» россиянин Андрей Аршавин, выступавший за лондонскую команду, также отметился четырьмя голами.

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает третье место, набрав 63 очка. «Уотфорд» с 36 очками идет 11-м. В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас», «Уотфорд» примет «Борнмут». Обе встречи пройдут 31 марта.