Бывший форвард «Кайрата» Жерар Гоу за 10 минут оформил дубль за китайский клуб

Игра второго тура первой лиги Китая проходила 17 марта в Пекине и завершилась со счетом 2:0. На исходе часа игры «Хэйлунзян» остался в меньшинстве. На 81-й минуте Гоу открыл счет в матче, а на 91-й — оформил дубль. Для ивуарийца эти мячи стали первыми за «Бэйцзин» — в первом туре он также вышел в стартовом составе, но отличиться не сумел.

В клуб из Пекина Гоу перешел этой зимой. С июня 2014 года по ноябрь 2017 года форвард выступал за «Кайрат». В 102 матчах КПЛ Гоу забил 80 голов, а в 19 играх Лиги Европы отличился 11 раз. Ивуариец по три раза становился лучшим бомбардиром КПЛ, серебряным призером КПЛ и победителем Кубка Казахстана.