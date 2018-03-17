«Фенербахче» сыграл вничью с «Галатасараем»

Источник: Reuters

Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» и закончилась ничьей со счётом 0:0.

После 26 туров «Галатасарай» набрал 54 очка и продолжает занимать первую строчку в турнирной таблице турецкой Суперлиги. «Фенербахче» (48) располагается на четвёртом месте.