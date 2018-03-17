Почеттино: VAR — это кошмар, лучше пусть судьи допускают ошибки

«Это кошмар. Мне жаль людей, пытающихся использовать эту систему. Лучше пусть рефери и его ассистенты допускают ошибки, чем ждать три или четыре минуты, пока они пересмотрят эпизод. Теперь нам нужно посмотреть, как это скажется на работе судей.