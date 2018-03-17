Почеттино: VAR — это кошмар, лучше пусть судьи допускают ошибки

На 23-й минуте арбитр прибегнул к помощи VAR и отменил гол полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын Мина из-за офсайда.
«Это кошмар. Мне жаль людей, пытающихся использовать эту систему. Лучше пусть рефери и его ассистенты допускают ошибки, чем ждать три или четыре минуты, пока они пересмотрят эпизод. Теперь нам нужно посмотреть, как это скажется на работе судей.
Это очень сложно, но самое страшное для меня — это эффект для болельщика. Это будет серьёзная проблема в будущем. Посмотрим, что произойдёт на чемпионате мира, — приводит слова Почеттино Sky Sports.