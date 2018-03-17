Голевой дубль Федосова помог могилевскому «Днепру» выйти в полуфинал Кубка Беларуси по футболу

Сегодня в повторном четвертьфинальном поединке, проходившем в Бобруйске, могилевчане победили со счетом 2:0. Оба мяча записал в свой актив Владислав Федосов, который отличился на 59-й 72-й минутах поединка. В первой игре, состоявшейся 11 марта в Солигорске, «горняки» победили со счетом 3:1, однако борьбу за Кубок страны продолжит «Днепр», благодаря гостевому голу.

Еще два ответных поединка за выход в полуфинал состоятся 18 марта. Действующий обладатель Кубка страны брестское «Динамо» сыграет со «Слуцком» в минском футбольном манеже, а чемпион Беларуси БАТЭ на поле «Борисов-Арены» встретится с «Ислочью». В первом матче брестчане выиграли у случан у себя дома с результатом 2:0, а борисовчане в победили соперников из Минского района в гостях со счетом 2:1.