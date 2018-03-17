Голевой дубль Федосова помог могилевскому «Днепру» выйти в полуфинал Кубка Беларуси по футболу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
2-летняя дочь спасла беременную маму с помощью смартфона
Минобороны сделало заявление после предложения РФ «заткнуться»
Блейк Лайвли пришла на модную презентацию в плюшевом костюме
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Хетафе
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе0
Сассуоло0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Анжи2
Тосно0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин0
Спартак М1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо0
Ренн1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тамбов2
Луч-Энергия0
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Страсбур
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия3
Алавес1
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд0
Кристал Пэлас2
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут2
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити1
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Ювентус
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М3
Хоффенхайм3
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург1
Герта2
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург1
Вердер3
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф3
Майнц0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар0
Уфа1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Зенит-20
Авангард К4
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-20
Кубань0
Футбол. Зарубежный
15:00
Депортиво1
Лас-Пальмас1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т2
Ростов2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник1
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень1
Томь1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург3
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Крылья Советов1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей1
Факел0
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск0
Урал3
Все события
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
«Тоттенхэм» разгромил «Суонси» и вышел в полуфинал Кубка Англии
«Уфа» обыграла «Краснодар» в выездном матче чемпионата России
40-летняя Наталия Орейро выглядит на 25 лет
Блейк Лайвли пришла на модную презентацию в плюшевом костюме
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
19:24 (мск), источник: БЕЛТА

Голевой дубль Федосова помог могилевскому «Днепру» выйти в полуфинал Кубка Беларуси по футболу

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» не сумели пробиться в полуфинал розыгрыша Кубка Беларуси, уступив по сумме двух встреч четвертьфинала могилевскому «Днепру», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в повторном четвертьфинальном поединке, проходившем в Бобруйске, могилевчане победили со счетом 2:0. Оба мяча записал в свой актив Владислав Федосов, который отличился на 59-й 72-й минутах поединка. В первой игре, состоявшейся 11 марта в Солигорске, «горняки» победили со счетом 3:1, однако борьбу за Кубок страны продолжит «Днепр», благодаря гостевому голу.

Еще два ответных поединка за выход в полуфинал состоятся 18 марта. Действующий обладатель Кубка страны брестское «Динамо» сыграет со «Слуцком» в минском футбольном манеже, а чемпион Беларуси БАТЭ на поле «Борисов-Арены» встретится с «Ислочью». В первом матче брестчане выиграли у случан у себя дома с результатом 2:0, а борисовчане в победили соперников из Минского района в гостях со счетом 2:1.

Без игры в полуфинал вышли футболисты гродненского «Немана», оппоненты которых минские «Крумкачы» отказались от участия в матчах четвертьфинала.

Днепр Мгл
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер С
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Группа Пикник попала в ДТП
Бар в Брюгге установил охранную систему на бокалы
Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ в Хольменколлене
Большунов занял первое место в масс-старте на этапе Кубка мира
Чешский биатлонист: Русские могут поменять наши допинг-пробы
«Уфа» обыграла «Краснодар» в выездном матче чемпионата России
Француженки выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону
Ханни — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Рубином»
Российская конькобежка стала третьей в зачете Кубка мира
Новости
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Алла Пугачева, Джиган: кто повлиял на жизнь и судьбу Юлии Самойловой Юлия Самойлова уже второй год готовится к поездке на «Евровидение». День икс приближается, поэтому предлагаем вспомнить
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь