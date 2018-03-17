Об этом хоккеист рассказал в соцсети
«Тоттенхэм» разгромил «Суонси» и вышел в полуфинал Кубка Англии
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» разгромил на выезде «Суонси» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» разгромил на выезде «Суонси» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу на поле «Суонси», завершилась победой гостей со счетом 3:0. Дубль сделал Кристиан Эриксен (11-я и 62-я минуты), еще один гол забил Эрик Ламела (45).
Следующий соперник лондонцев определится позднее. Матчи полуфинала Кубка Англии пройдут 21 и 22 апреля.