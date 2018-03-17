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15:42 (мск), источник: Sports.kz

«Руководство недовольно». Главный тренер «Кайрата» может покинуть клуб

Главный тренер «Кайрата» Карлос Алос прокомментировал матч второго тура Премьер-Лиги против «Атырау» (2:0), сообщает корреспондент KazFootball.kz.

— Хочу поздравить игроков с победой. Если говорить по игре — команда сыграла хорошо, сложно играть с командами, исповедующие оборонительный футбол. После удаления, «Атырау» и вовсе закрылся у себя на поле. В таких матчах нужно иметь терпение, работать, играть шире. Мы провели хорошую работу в клубе, всего сыграли 15 матчей в чемпионате и одержали 14 побед, из академии дебютировало 7 игроков и тренерский штаб доволен проделанной работой. Нам известно, что руководство недовольно нашей работой. Мы спокойны, завтра клуб проведет собрание, где примут лучшее решение для клуба.

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