«Руководство недовольно». Главный тренер «Кайрата» может покинуть клуб

— Хочу поздравить игроков с победой. Если говорить по игре — команда сыграла хорошо, сложно играть с командами, исповедующие оборонительный футбол. После удаления, «Атырау» и вовсе закрылся у себя на поле. В таких матчах нужно иметь терпение, работать, играть шире. Мы провели хорошую работу в клубе, всего сыграли 15 матчей в чемпионате и одержали 14 побед, из академии дебютировало 7 игроков и тренерский штаб доволен проделанной работой. Нам известно, что руководство недовольно нашей работой. Мы спокойны, завтра клуб проведет собрание, где примут лучшее решение для клуба.