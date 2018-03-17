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15:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью: Сильные клубы вкладываются в трансферы, а «МЮ» — нет, это тяжело

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что манкунианцы не смогут соперничать с такими командами, как «Манчестер Сити», если руководство не увеличит вложения в покупку игроков.

Источник: Reuters

«Если клубы, которые сейчас находятся в лучшей ситуации, чем мы, перестанут инвестировать в покупку новых игроков, а мы, наоборот, начнём вкладывать в них деньги, будем играть на равных. Но когда команды, которые превосходят нас, продолжают вкладывать в футболистов большие деньги, нам становится тяжело.

Но я не говорю о том, что нам никогда их не догнать. И у меня есть тому доказательства. Я выигрывал Лигу чемпионов с «Интером». Но я не выигрывал её с «Реалом» или «Барселоной». Когда я был тренером Роналду, нам не удалось победить в этом турнире. Так что мы будем бороться за победу в Лиге чемпионов снова, сомнений нет, — приводит слова Моуринью Goal.

После 30 туров «красные дьяволы» занимают вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 65 очков.

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