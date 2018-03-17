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15:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» в большинстве обыграл «Атырау» и одержал вторую победу в КПЛ-2018

Футболисты «Кайрата» обыграли «Атырау» в домашнем матче второго тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 17 марта, и завершилась со счетом 2:0.

В этом матче главный тренер «Кайрата» Карлос Феррер решил не выпускать в стартовом составе полузащитника Бауыржана Исламахана и защитника Гафуржана Суюмбаева.

Главным действующим лицом «Кайрата» в первом тайме стал Уго Сильвейра. Уругвайский нападающий за 45 минут успел не реализовать выход один на один, попасть в перекладину и забить мяч, который был отменен из-за офсайда.

При этом концовку первого тайма «Кайрат» играл в большинстве, так как на 33-й минуте с поля был удален нигерийский форвард «Атырау» Бабатунде Адениджи, который сначала сфолил на российском полузащитнике Андрее Аршавине, а затем принял спорить с арбитром Денисом Измайловым.

Героем матча Сильвейре удалось во втором тайме. На 55-й минуте форвард поразил ворота «Атырау» ударом головой. Для уругвайца этот мяч стал первым за «Кайрат», за который он играет на правах годичной аренды — права же на его трансфер принадлежат «Насьоналю» из Монтевидео.

Второй мяч «Кайрат» забил на 86-й минуте, а его автором стал защитник сборной Казахстана Ян Вороговский.

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