«Кайрат» в большинстве обыграл «Атырау» и одержал вторую победу в КПЛ-2018

Игра проходила сегодня, 17 марта, и завершилась со счетом 2:0.

В этом матче главный тренер «Кайрата» Карлос Феррер решил не выпускать в стартовом составе полузащитника Бауыржана Исламахана и защитника Гафуржана Суюмбаева.

Главным действующим лицом «Кайрата» в первом тайме стал Уго Сильвейра. Уругвайский нападающий за 45 минут успел не реализовать выход один на один, попасть в перекладину и забить мяч, который был отменен из-за офсайда.

При этом концовку первого тайма «Кайрат» играл в большинстве, так как на 33-й минуте с поля был удален нигерийский форвард «Атырау» Бабатунде Адениджи, который сначала сфолил на российском полузащитнике Андрее Аршавине, а затем принял спорить с арбитром Денисом Измайловым.

Героем матча Сильвейре удалось во втором тайме. На 55-й минуте форвард поразил ворота «Атырау» ударом головой. Для уругвайца этот мяч стал первым за «Кайрат», за который он играет на правах годичной аренды — права же на его трансфер принадлежат «Насьоналю» из Монтевидео.