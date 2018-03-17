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15:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» одержал волевую победу над «Актобе» в матче с двумя пенальти и красивым голом защитника

Футболисты «Иртыша» одержали волевую победу над «Актобе» в домашнем матче второго тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 17 марта, в Павлодаре и завершилась со счетом 2:1.

На пятой минуте хавбек Асланбек Какимов с пенальти вывел «Актобе» вперед, но на 15-й красивый гол защитник Ильи Калинина сравнял счет. На 35-й минуте «Иртыш» забил второй мяч — с пенальти отличился нигерийский форвард Фуад Салами.

Сейчас КПЛ уйдет на паузу, связанную с товарищескими матчами сборной Казахстана. В третьем туре 31 марта «Иртыш» в гостях сыграет с «Акжайыком», а «Актобе» примет «Кайрат».

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