Об этом хоккеист рассказал в соцсети
«Иртыш» одержал волевую победу над «Актобе» в матче с двумя пенальти и красивым голом защитника
Футболисты «Иртыша» одержали волевую победу над «Актобе» в домашнем матче второго тура казахстанской
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Футболисты «Иртыша» одержали волевую победу над «Актобе» в домашнем матче второго тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 17 марта, в Павлодаре и завершилась со счетом 2:1.
На пятой минуте хавбек Асланбек Какимов с пенальти вывел «Актобе» вперед, но на 15-й красивый гол защитник Ильи Калинина сравнял счет. На 35-й минуте «Иртыш» забил второй мяч — с пенальти отличился нигерийский форвард Фуад Салами.
Сейчас КПЛ уйдет на паузу, связанную с товарищескими матчами сборной Казахстана. В третьем туре 31 марта «Иртыш» в гостях сыграет с «Акжайыком», а «Актобе» примет «Кайрат».