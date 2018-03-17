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Автогол принес «Шахтеру» гостевую победу над «Тоболом» в КПЛ-2018
Футболисты «Тобола» уступили «Шахтеру» в домашнем матче второго тура казахстанской
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Футболисты «Тобола» уступили «Шахтеру» в домашнем матче второго тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 17 марта, в Затобольске и завершилась со счетом 0:1.
Победу «Шахтеру» принес автогол литовского полузащитника «Тобола» Артураса Жулпы, который, пытаясь выбить мяч, срезал его в свои ворота.