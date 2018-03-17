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15:07 (мск), источник: Vesti.kz

Автогол принес «Шахтеру» гостевую победу над «Тоболом» в КПЛ-2018

Футболисты «Тобола» уступили «Шахтеру» в домашнем матче второго тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 17 марта, в Затобольске и завершилась со счетом 0:1.

Победу «Шахтеру» принес автогол литовского полузащитника «Тобола» Артураса Жулпы, который, пытаясь выбить мяч, срезал его в свои ворота.

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