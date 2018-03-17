Об этом хоккеист рассказал в соцсети
«Ордабасы» одержал волевую победу над новичком КПЛ в матче с пенальти и автоголом
Футболисты «Ордабасы» одержали волевую победу над «Кызыл-Жар СК» в домашнем матче второго тура казахстанской
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Футболисты «Ордабасы» одержали волевую победу над «Кызыл-Жар СК» в домашнем матче второго тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 17 марта, в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1.
В добавленное к первому тайму время полузащитник «Кызыл-Жар СК» Тимур Мульдинов дальним ударом поразил ворота Жасура Назиркулова, который допустил явную ошибку.
Отыграться «Ордабасы» смог после перерыва. На 46-й минуте сенегальский хавбек Абдулайе Диакате сравнял счет с пенальти, а победу шымкентцам принес автогол грузинского защитника «Кызыл-Жар СК» Георгия Попхадзе на 66-й минуте.