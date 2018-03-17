Твумаси и Щеткин принесли «Астане» вторую победу в КПЛ-2018

Счет на 27-й минуте открыл ганский форвард «Астаны» Патрик Твумаси, а в добавленное к первому тайме время своей родной команде забил нападающий Алексей Щеткин. Причем, в эпизоде с первым голом травму получил вратарь «Жетысу» Джурахон Бабаханов, который был заменен на Нурлыбека Аязбаева.

После двух туров в активе «Астаны» — шесть баллов, а «Жетысу» очков пока не набирал. Сейчас КПЛ уйдет на перерыв, связанный с товарищескими матчами сборной Казахстана. В третьем туре «Астана» 31 марта встретится с «Кайсаром», а «Жетысу» 1 апреля в гостях сыграет с «Шахтером».