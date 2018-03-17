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14:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Конте и Моуринью. Кубок или пустота

«СЭ» анонсирует 31-й тур премьер-лиги и матчи ¼ финала Кубка Англии.

Источник: Спорт-Экспресс

КЛОПП ВЕРНЕТСЯ НА ПОБЕДНЫЕ РЕЛЬСЫ?

Раз в сезон в Англии проходит странный уикенд — половина матчей играется в Кубке, половина в премьер-лиге. Сейчас как раз такой случай: в эти выходные состоятся по четыре встречи в каждом из соревнований, и только «Ливерпуль» среди грандов будет проводить матч в чемпионате. Для Юргена Клоппа это даже хорошо, ведь у «красных» появится шанс хотя бы по набранным очкам обойти «Тоттенхэм» и приблизиться к «Манчестер Юнайтед», которому они проиграли неделю назад. Соперник у «Ливерпуля» серьезен только на своем поле, а в гостях «Уотфорду» тяжело биться, и год назад на «Энфилде» «красные» победили со счетом 6:1.

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МОУРИНЬЮ НУЖНА ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

Жозе Моуринью — вне всякий сомнений, главный антигерой этой недели. «МЮ» бесславно уступил дома «Севилье» и вылетел из Лиги чемпионов, но еще важнее, что сам португалец не считает себя виновным в поражении. На пресс-конференции перед кубковой встречей с «Брайтоном» португалец пришел, вооруженный статистикой: «С 2011 года “МЮ” ни разу не прошел дальше четвертьфинала в Лиге чемпионов. В 2012-м даже не вышел из группы. Семь лет, четыре разных тренера, одно непопадание в еврокубки, максимальный результат в Лиге чемпионов — четвертьфинал. Это я называю футбольным наследием». Словом, Моуринью стелет себе соломку и надеется отвлечь внимание публики от того поражения. Выход в полуфинал Кубка Англии транзитом через «Брайтон» — отличное лекарство.

КОНТЕ НА ГРАНИ

«Челси» показал привлекательную игру в Барселоне, но умудрился уступить со счетом 0:3. Будущее Антонио Конте пока остается в тумане, хотя бывали случаи, когда тренер выходил на матч, уже зная, что будет уволен. Так, например, «Ливерпуль» поступил с Бренданом Роджерсом. Сезон «Челси» не спасет даже победа в Кубке, а если «синие» займут пятое место в премьер-лиге, то будет полный провал. Конте все это понимает. Как и осознает, что руководители «Челси» ему не рады, а от работы с трансферами итальянец отстранен. Когда Клаудио Раньери заканчивал работу в «Челси», в прессе писал — dead man walking (мертвец идет). Эта идиома прекрасно описывает и нынешнюю ситуацию Конте. Вылет из четвертьфинала Кубка от «Лестера» только увеличит шансы на скорую отставку.

«ШПОРЫ» БЕЗ КЕЙНА

В отличие от Кокорина, ключевой форвард сборной Англии избежал серьезной травмы. Нападающего «Тоттенхэма» не будет до мая, так что лондонцам придется завершать сезон без него. К счастью, повреждение Алли оказалось не столь значительным, так что уже в ближайшем матче со «Суонси» полузащитник может сыграть. Но вряд ли: лучше Маурисио Покеттино поберечь хавбека для других встреч. Конечно, и эта игра важна для «Тоттенхэма», ведь при аргентинце лондонцы еще не взяли ни одного трофея, хотя игра и результаты команды значительно улучшились. Матч с «Суонси» кубковый, а значит нужно проходить дальше.

17 марта, суббота
18.00. СТОУК СИТИ — ЭВЕРТОН. Прогноз «СЭ» — 0:1. Прогноз WinLine — П1 2.49 — Н 3.17 — П2 3.00.
18.00. БОРНМУТ — ВЕСТ БРОМВИЧ. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 1.78 — Н 3.67 — П2 4.64.
18.00. ХАДДЕРСФИЛД — КРИСТАЛ ПЭЛАС. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.87 — Н 3.11 — П2 2.63.
20.30. ЛИВЕРПУЛЬ — УОТФОРД. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.17 — Н 7.38 — П2 14.00.

Кубок Англии. ¼ финала

17 марта, суббота
15.15. СУОНСИ — ТОТТЕНХЭМ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 6.86 — Н 4.19 — П2 1.47.
22.45. МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.29 — Н 5.19 — П2 10.00.

18 марта, воскресенье
16.30. УИГАН — САУТГЕМПТОН. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 3.80 — Н 3.29 — П2 2.07.
19.30. ЛЕСТЕР — ЧЕЛСИ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 3.47 — Н 3.50 — П2 2.10.

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