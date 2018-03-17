Конте и Моуринью. Кубок или пустота
«СЭ» анонсирует 31-й тур
«СЭ» анонсирует 31-й тур
КЛОПП ВЕРНЕТСЯ НА ПОБЕДНЫЕ РЕЛЬСЫ?
Раз в сезон в Англии проходит странный уикенд — половина матчей играется в Кубке, половина в
МОУРИНЬЮ НУЖНА ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
Жозе Моуринью — вне всякий сомнений, главный антигерой этой недели. «МЮ» бесславно уступил дома «Севилье» и вылетел из Лиги чемпионов, но еще важнее, что сам португалец не считает себя виновным в поражении. На
КОНТЕ НА ГРАНИ
«Челси» показал привлекательную игру в Барселоне, но умудрился уступить со счетом 0:3. Будущее Антонио Конте пока остается в тумане, хотя бывали случаи, когда тренер выходил на матч, уже зная, что будет уволен. Так, например, «Ливерпуль» поступил с Бренданом Роджерсом. Сезон «Челси» не спасет даже победа в Кубке, а если «синие» займут пятое место в
«ШПОРЫ» БЕЗ КЕЙНА
В отличие от Кокорина, ключевой форвард сборной Англии избежал серьезной травмы. Нападающего «Тоттенхэма» не будет до мая, так что лондонцам придется завершать сезон без него. К счастью, повреждение Алли оказалось не столь значительным, так что уже в ближайшем матче со «Суонси» полузащитник может сыграть. Но вряд ли: лучше Маурисио Покеттино поберечь хавбека для других встреч. Конечно, и эта игра важна для «Тоттенхэма», ведь при аргентинце лондонцы еще не взяли ни одного трофея, хотя игра и результаты команды значительно улучшились. Матч с «Суонси» кубковый, а значит нужно проходить дальше.
17 марта, суббота
18.00. СТОУК СИТИ — ЭВЕРТОН. Прогноз «СЭ» — 0:1. Прогноз WinLine — П1 2.49 — Н 3.17 — П2 3.00.
18.00. БОРНМУТ — ВЕСТ БРОМВИЧ. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 1.78 — Н 3.67 — П2 4.64.
18.00. ХАДДЕРСФИЛД — КРИСТАЛ ПЭЛАС. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.87 — Н 3.11 — П2 2.63.
20.30. ЛИВЕРПУЛЬ — УОТФОРД. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.17 — Н 7.38 — П2 14.00.
Кубок Англии. ¼ финала
17 марта, суббота
15.15. СУОНСИ — ТОТТЕНХЭМ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 6.86 — Н 4.19 — П2 1.47.
22.45. МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.29 — Н 5.19 — П2 10.00.
18 марта, воскресенье
16.30. УИГАН — САУТГЕМПТОН. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 3.80 — Н 3.29 — П2 2.07.
19.30. ЛЕСТЕР — ЧЕЛСИ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 3.47 — Н 3.50 — П2 2.10.