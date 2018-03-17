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СМИ: Азар хочет уйти из «Челси»
Полузащитник «Челси» Эден Азар хочет покинуть команду, утверждает The Times.
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Полузащитник «Челси» Эден Азар хочет покинуть команду, утверждает The Times.
27-летний бельгиец якобы разочарован положением дел в лондонском клубе и считает, что трения между главным тренером Антонио Конте и руководством «Челси» портит сезон.
По данным источника, «Челси» хочет предложить Азару улучшенный контракт, однако он не намерен его продлевать и рассчитывает перебраться в «Реал», который им давно интересуется.