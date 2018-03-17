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12:32 (мск), источник: БЕЛТА

Мирко Иванич продлил контракт с БАТЭ

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник Мирко Иванич поставил подпись под новым контрактом с БАТЭ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт футбольного клуба.

Источник: БЕЛТА

Уроженец сербского города Нови-Сад влился в ряды клуба в начале 2016 года и сразу стал важным игроком основной обоймы. Техничный хавбек на данный момент провел за БАТЭ 86 матчей, забил 19 мячей и отдал 18 результативных передач.

Вместе с БАТЭ Иванич стал двукратным чемпионом и обладателем Суперкубка Беларуси (2016, 2017), а в 2017-м был включен в список 22 лучших футболистов отечественного элитного дивизиона.

Будучи игроком борисовской команды Мирко получил приглашение в национальную сборную Черногории, за которую провел 5 поединков.

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