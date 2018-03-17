Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Мирко Иванич продлил контракт с БАТЭ
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник Мирко Иванич поставил подпись под новым контрактом с БАТЭ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт футбольного клуба.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник Мирко Иванич поставил подпись под новым контрактом с БАТЭ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт футбольного клуба.
Уроженец сербского города
Вместе с БАТЭ Иванич стал двукратным чемпионом и обладателем Суперкубка Беларуси (2016, 2017), а в 2017-м был включен в список 22 лучших футболистов отечественного элитного дивизиона.
Будучи игроком борисовской команды Мирко получил приглашение в национальную сборную Черногории, за которую провел 5 поединков.