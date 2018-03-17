Юрий Красножан: Уровень клубов в Казахстане определяют легионеры

— Можно ли сравнить уровень клубного футбола в Казахстане и России? — Важно понимать, что брать за точку отсчета. Есть «Астана» и «Кайрат», которые регулярно выступают в еврокубках и порой творят там сенсации, а есть «Акжайык» и «Ордабасы», о которых практически никто не слышал. При всем уважении к казахстанским футболистам, уровень клубов там определяют легионеры.