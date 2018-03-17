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12:18 (мск), источник: Sports.kz

Юрий Красножан: Уровень клубов в Казахстане определяют легионеры

Бывший тренер сборной Казахстана Юрий Красножан, ныне возглавляющий клуб ФНЛ «Химки», сравнил уровни клубного футбола в нашей стране и России.

— Можно ли сравнить уровень клубного футбола в Казахстане и России? — Важно понимать, что брать за точку отсчета. Есть «Астана» и «Кайрат», которые регулярно выступают в еврокубках и порой творят там сенсации, а есть «Акжайык» и «Ордабасы», о которых практически никто не слышал. При всем уважении к казахстанским футболистам, уровень клубов там определяют легионеры.

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