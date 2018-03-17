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10:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Гайтан потерял сознание во время матча чемпионата Китая

Аргентинский полузащитник китайского «Далянь Ифан» Николас Гайтан потерял сознание во время матча чемпионата Китая против «Бэйцзин Гоань» (0:3), сообщает Mundo Deportivo.

Источник: РИА "Новости"

Первым на обморок Гайтана отреагировал полузащитник команды Янник Феррейра-Карраско, который вместе с Гайтаном перебрался в Китай из мадридского «Атлетико» в феврале 2018 года.

Игрок сборной Бельгии бросился к партнеру по команде, начав делать ему искусственное дыхание. Затем Карраско сменили врачи, быстро выбежавшие на поле.

Аргентинский полузащитник был доставлен в больницу, где выяснилось, что он не помнит, что с ним случилось. 30-летний футболист находится под наблюдением врачей.

В трёх матчах с участием Гайтана и Феррейры-Карраско их команда потерпела три поражения с общим счётом 0:13.

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