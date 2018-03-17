Гайтан потерял сознание во время матча чемпионата Китая
Аргентинский полузащитник китайского «Далянь Ифан» Николас Гайтан потерял сознание во время матча чемпионата Китая против «Бэйцзин Гоань» (0:3), сообщает Mundo Deportivo.
Аргентинский полузащитник китайского «Далянь Ифан» Николас Гайтан потерял сознание во время матча чемпионата Китая против «Бэйцзин Гоань» (0:3), сообщает Mundo Deportivo.
Первым на обморок Гайтана отреагировал полузащитник команды Янник
Игрок сборной Бельгии бросился к партнеру по команде, начав делать ему искусственное дыхание. Затем Карраско сменили врачи, быстро выбежавшие на поле.
Аргентинский полузащитник был доставлен в больницу, где выяснилось, что он не помнит, что с ним случилось. 30-летний футболист находится под наблюдением врачей.
В трёх матчах с участием Гайтана и