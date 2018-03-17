Гайтан потерял сознание во время матча чемпионата Китая

Первым на обморок Гайтана отреагировал полузащитник команды Янник Феррейра-Карраско, который вместе с Гайтаном перебрался в Китай из мадридского «Атлетико» в феврале 2018 года.

Игрок сборной Бельгии бросился к партнеру по команде, начав делать ему искусственное дыхание. Затем Карраско сменили врачи, быстро выбежавшие на поле.