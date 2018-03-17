Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымские татары поставили ультиматум правительству Киева
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.03
Леванте2
Эйбар1
Футбол. Зарубежный
16.03
Монако2
Лилль1
Футбол. Зарубежный
16.03
Фрайбург1
Штутгарт2
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск
Урал
Футбол. Первый дивизион
16.03
Динамо СПб2
Химки1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Факел
Все события
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Гончаренко — о Головине, «Арсенале» и Гинере
СКА крупно обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
15«Локомотив» — 1, Торрес — 2, «Атлетико» — 5
01:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Конте: «Челси» должен постараться выйти в полуфинал Кубка Англии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от гостевого матча четвертьфинала Кубка Англии с «Лестером», который состоится 18 марта.

Источник: AFP 2018

«Было обидно вылетать из Лиги Чемпионов, особенно после двух хороших матчей с «Барселоной», но это футбол, это жизнь.

Теперь нам предстоит сыграть в другом турнире, мы должны подойти к матчу с уверенностью в своих силах и постараться пройти дальше. Это выдающийся турнир, старейший в мире. В прошлом сезоне мы хорошо в нём выступили и добрались до финала на «Уэмбли», и сейчас у нас есть возможность выйти в полуфинал.

Будет нелегко. У «Лестера» хорошая команда, два года назад они выиграли титул АПЛ. В их составе собрано несколько талантливых игроков с хорошими способностями. Они привыкли много сражаться. В домашнем матче с ними нам пришлось непросто, потому что они оказывали на нас серьёзное давление и много двигались, — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лестер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
"Впечатление, что он всегда пьян". Что в Голландии пишут про Слуцкого
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера
СКА крупно обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Президент ФИФА прокомментировал возможный бойкот ЧМ в России
«Зенит» назвал сроки возвращения Кокорина в строй после операции
Гончаренко рассказал о победе в Лионе и матчах с «Арсеналом»
ЦСКА всухую обыграл «Йокерит» в первом матче полуфинала КХЛ
Керлингисту Крушельницкому грозит дисквалификация на четыре года
Новости
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь