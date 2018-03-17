Конте: «Челси» должен постараться выйти в полуфинал Кубка Англии
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от гостевого матча четвертьфинала Кубка Англии с «Лестером», который состоится 18 марта.
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от гостевого матча четвертьфинала Кубка Англии с «Лестером», который состоится 18 марта.
«Было обидно вылетать из Лиги Чемпионов, особенно после двух хороших матчей с «Барселоной», но это футбол, это жизнь.
Теперь нам предстоит сыграть в другом турнире, мы должны подойти к матчу с уверенностью в своих силах и постараться пройти дальше. Это выдающийся турнир, старейший в мире. В прошлом сезоне мы хорошо в нём выступили и добрались до финала на «Уэмбли», и сейчас у нас есть возможность выйти в полуфинал.
Будет нелегко. У «Лестера» хорошая команда, два года назад они выиграли титул АПЛ. В их составе собрано несколько талантливых игроков с хорошими способностями. Они привыкли много сражаться. В домашнем матче с ними нам пришлось непросто, потому что они оказывали на нас серьёзное давление и много двигались, — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».