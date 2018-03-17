ФИФА продолжит работать над реформой клубного чемпионата мира

Источник: AFP 2018

На предыдущем заседании совета обсуждалась идея о том, что видоизмененный чемпионат мира среди клубов может заменить в международном календаре Кубок конфедераций. Проведение в новом формате предварительно было запланировано на 2021 год.

«Пока мы ничего не решили. Мы будем работать над идеей. Наша миссия — развивать футбол повсюду, исходя из этого мы будем менять клубные соревнования на уровне ФИФА», — сказал Инфантино.