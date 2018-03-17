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00:18 (мск), источник: ТАСС

ФИФА продолжит работать над реформой клубного чемпионата мира

БОГОТА, 16 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) продолжит работать над реформой клубного чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета ФИФА заявил президент организации Джанни Инфантино.

Источник: AFP 2018

На предыдущем заседании совета обсуждалась идея о том, что видоизмененный чемпионат мира среди клубов может заменить в международном календаре Кубок конфедераций. Проведение в новом формате предварительно было запланировано на 2021 год.

«Пока мы ничего не решили. Мы будем работать над идеей. Наша миссия — развивать футбол повсюду, исходя из этого мы будем менять клубные соревнования на уровне ФИФА», — сказал Инфантино.

Кубок конфедераций проводится раз в четыре года, за год до чемпионата мира. Клубный чемпионат мира проводится каждый год.

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