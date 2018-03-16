Моуринью: Не собираюсь убегать и плакать, услышав свист с трибун в свой адрес

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«Не собираюсь убегать, исчезать или плакать, услышав свист с трибун в свой адрес. Не собираюсь после матча быстро бежать в туннель, чтобы исчезнуть. В следующем поединке буду первым, кто выйдет. Я не боюсь обязательств.

Когда мне было 20 лет, я был никем в футболе. Я просто был чьим-то сыном. И сейчас, когда мне 55, я тот, кто есть. Я добился всего благодаря работе, таланту и мышлению.