Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Моуринью: Не собираюсь убегать и плакать, услышав свист с трибун в свой адрес
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, как относится к критике.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, как относится к критике.
«Не собираюсь убегать, исчезать или плакать, услышав свист с трибун в свой адрес. Не собираюсь после матча быстро бежать в туннель, чтобы исчезнуть. В следующем поединке буду первым, кто выйдет. Я не боюсь обязательств.
Когда мне было 20 лет, я был никем в футболе. Я просто был
Понимаю, много лет людям, которые меня не любят, было тяжело